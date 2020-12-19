RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Міжнародний фондовий ринок
/
Идеи для торговли
на рынках США

Идеи для торговли на рынках США
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<1 ... 157158159160
Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 22:43

А-ха-ха :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Робингуды даже за 20 минут до закрытия торгов еще не все поняли, в чем подвох.
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 1828
З нами з: 26.02.18
Подякував: 528 раз.
Подякували: 300 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 22:54

Доминос пицца 4000%?

https://youtu.be/c8l2NdS1rxY?t=83
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3921
З нами з: 22.12.16
Подякував: 305 раз.
Подякували: 219 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 20:50

И все-таки мы, тесладрочеры, на 100% правы. :?

Через 3-4 роки електромобілі будуть коштувати приблизно стільки ж, скільки і авто з бензиновими двигунами.
Про це повідомляється в доповіді дослідницької організації BloombergNEF.
У доповіді говориться, що сьогодні EV зараз коштують дорожче автомобілів-однокласників через високу вартість тягової батареї. Однак ціни зрівняються, коли вартість літій-іонних акумуляторних батарей впаде до 100 дол/кВт * год.
Цей переломний момент настане в 2023 р прогнозують в BloombergNEF.
За останні 10 років вартість батарей знизилася на 90% - з 1100 дол/кВт* год у 2010 році до 137 дол в поточному. Уже зараз в Китаї батареї для електробусів продаються за ціною нижче 100 дол/кВт*год.
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 9049
З нами з: 14.11.11
Подякував: 362 раз.
Подякували: 4131 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 00:19

Тесладрочер как продукта - почему бы и нет. Я хочу себе Теслу, но не акцию по 695. Встречал инфу, что 695 - цена аукциона для фондов, по этой цене провели сделок на посл минуте на 49 млрд дол. Если всех затарили, то где бумага скоро будет?
..а потому не спрашивай, по ком звонит колокол: он звонит по Тебе (John Donne)
now I fear nothing, I've been trading on the Ukrainian eXchange
San
Аватар користувача
 
Повідомлень: 33305
З нами з: 08.04.08
Подякував: 2284 раз.
Подякували: 2548 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 157158159160
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Укргазбанк (9804)
20.12.2020 00:42
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.