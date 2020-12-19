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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: П'ят 18 гру, 2020 22:43
А-ха-ха Робингуды даже за 20 минут до закрытия торгов еще не все поняли, в чем подвох.
Додано: П'ят 18 гру, 2020 22:54
Доминос пицца 4000%?
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Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 Хозяин системы.
Додано: Суб 19 гру, 2020 20:50
И все-таки мы, тесладрочеры, на 100% правы.
Через 3-4 роки електромобілі будуть коштувати приблизно стільки ж, скільки і авто з бензиновими двигунами.
Про це повідомляється в доповіді дослідницької організації BloombergNEF.
У доповіді говориться, що сьогодні EV зараз коштують дорожче автомобілів-однокласників через високу вартість тягової батареї. Однак ціни зрівняються, коли вартість літій-іонних акумуляторних батарей впаде до 100 дол/кВт * год.
Цей переломний момент настане в 2023 р прогнозують в BloombergNEF.
За останні 10 років вартість батарей знизилася на 90% - з 1100 дол/кВт* год у 2010 році до 137 дол в поточному. Уже зараз в Китаї батареї для електробусів продаються за ціною нижче 100 дол/кВт*год.
Додано: Нед 20 гру, 2020 00:19
Тесладрочер как продукта - почему бы и нет. Я хочу себе Теслу, но не акцию по 695. Встречал инфу, что 695 - цена аукциона для фондов, по этой цене провели сделок на посл минуте на 49 млрд дол. Если всех затарили, то где бумага скоро будет?
..а потому не спрашивай, по ком звонит колокол: он звонит по Тебе (John Donne)
now I fear nothing, I've been trading on the Ukrainian eXchange
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