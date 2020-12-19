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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: П'ят 18 гру, 2020 22:43
А-ха-ха Робингуды даже за 20 минут до закрытия торгов еще не все поняли, в чем подвох.
Додано: П'ят 18 гру, 2020 22:54
Доминос пицца 4000%?
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 Хозяин системы.
Додано: Суб 19 гру, 2020 20:50
И все-таки мы, тесладрочеры, на 100% правы.
Через 3-4 роки електромобілі будуть коштувати приблизно стільки ж, скільки і авто з бензиновими двигунами.
Про це повідомляється в доповіді дослідницької організації BloombergNEF.
У доповіді говориться, що сьогодні EV зараз коштують дорожче автомобілів-однокласників через високу вартість тягової батареї. Однак ціни зрівняються, коли вартість літій-іонних акумуляторних батарей впаде до 100 дол/кВт * год.
Цей переломний момент настане в 2023 р прогнозують в BloombergNEF.
За останні 10 років вартість батарей знизилася на 90% - з 1100 дол/кВт* год у 2010 році до 137 дол в поточному. Уже зараз в Китаї батареї для електробусів продаються за ціною нижче 100 дол/кВт*год.
Додано: Нед 20 гру, 2020 00:19
Тесладрочер как продукта - почему бы и нет. Я хочу себе Теслу, но не акцию по 695. Встречал инфу, что 695 - цена аукциона для фондов, по этой цене провели сделок на посл минуте на 49 млрд дол. Если всех затарили, то где бумага скоро будет?
..а потому не спрашивай, по ком звонит колокол: он звонит по Тебе (John Donne)
now I fear nothing, I've been trading on the Ukrainian eXchange
Додано: Нед 20 гру, 2020 01:10
Ну я уже хорошо натесладрочил и сложил всё в тумбочку. Оставил для фана только часть.
Но это не всё.
Всё самое интересное может только начинаться.
Ближайшее время покажет динамику. Возможна просадка. А возможно и нет. Возможно продолжение движухи. Поэтому наша тактика как в разведке - налёт. Налетел - урвал - вышел с трофеями. Определяться будем на следующей неделе.
Додано: Нед 20 гру, 2020 01:24
Re: Идеи для торговли на рынках США
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Додано: Нед 20 гру, 2020 01:31
Додано: Нед 20 гру, 2020 17:27
Подвожу итоги своей недели.
Закрытые позиции за неделю:
Cisco Systems (CSCO), прибыль +5,77%
Qualys (QLYS), прибыль +7,61%
BioMarin Pharmaceutical (BMRN), прибыль +11,84%
Alteryx (AYX), прибыль +11,97%
Fisker (FSR), прибыль +9,26%
Nio (NIO), прибыль +7,20%
Inari Medical (NARI), прибыль +11,45%
Netflix (NFLX), прибыль +6,97%
Nio и Netflix закрыл только часть позиции, остальное оставил в надежде на будущий рост.
Также, продал еще 3 позиции с минимальной прибылью 1-2% - освобождал кэш во время нервных ситуаций на рынке. Возможно, перезайду позже.
Чтобы не показалось, что у меня все позиции только в плюсе, а это далеко не так, приведу пример самого большого фэйла на этой неделе.
Компания SolarWinds (SWI) стала жертвой успешной сетевой атаки с использованием ранее неизвестных методов. В моменте, у меня компания в просадке -22%. Такое случается. Буду ждать консолидации и возможно даже усредню потом позицию, чтобы быстрее выйти из минуса. Фундаментально компания очень перспективная.
Завтра начинаем новую торговую неделю. Всем успехов!
Додано: Нед 20 гру, 2020 18:42
великий шорт відкрили в пятницю на такий вєрняк?
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Нед 20 гру, 2020 18:43
сколько %% от портфеля примерзло на сделке?
главное оружие рашистов - ложь
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