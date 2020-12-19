RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Міжнародний фондовий ринок
/
Идеи для торговли
на рынках США

Идеи для торговли на рынках США
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<1 ... 158159160161
Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 18:47

  San написав:Тесладрочер как продукта - почему бы и нет. Я хочу себе Теслу, но не акцию по 695. Встречал инфу, что 695 - цена аукциона для фондов, по этой цене провели сделок на посл минуте на 49 млрд дол.


по 695 продали все кто хотел оддером "на закрытие", физики в том числе. говорят был дисбаланс на кросинге в 12 млн бумаг в пользу байеров

Если всех затарили, то где бумага скоро будет?


можно перефразировать, если продали все кто хотел, и 13% от флоата примерзло в етф, где бумага будет, если покупатели еще найдутся? :)
главное оружие рашистов - ложь
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4956
З нами з: 16.10.14
Подякував: 2185 раз.
Подякували: 1288 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 18:51

Что-то меня новости из Лондона настораживают.
airmax78
 
Повідомлень: 36966
З нами з: 25.10.12
Подякував: 891 раз.
Подякували: 4431 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 18:54

  airmax78 написав:Что-то меня новости из Лондона настораживают.

че там? новый вирус?
главное оружие рашистов - ложь
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4956
З нами з: 16.10.14
Подякував: 2185 раз.
Подякували: 1288 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 19:45

  trololo написав:
  Macaquinho написав:Компания SolarWinds (SWI) стала жертвой успешной сетевой атаки с использованием ранее неизвестных методов. В моменте, у меня компания в просадке -22%. Такое случается. Буду ждать консолидации и возможно даже усредню потом позицию, чтобы быстрее выйти из минуса. Фундаментально компания очень перспективная.



сколько %% от портфеля примерзло на сделке?

4.2%
Macaquinho
 
Повідомлень: 25
З нами з: 10.04.20
Подякував: 24 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 20:24

  airmax78 написав:Что-то меня новости из Лондона настораживают.

  change_pm написав:Так-с, останні новини показують, шо початок вакцинації розпочато і десь до кінця 21 року повинно бути вакциновано (прогнозно) 50-70% людства.

Наразі маємо появу новин про нову, більш швидку мутацію короновірусу. Назвемо її чи її більш продвинуту версію (яка таки може розвинутись) Ковід-20.

Наслідки нової версії вірусу - нові локдауни в ЮК. Далі, імхо, підуть і інші країни.
Хоча, локдауни вже є - Німечина, Австрія, Польща. Ніхто поки про нову версію не пише, але імхо вона вже там є ...

Прогноз:
- імхо версія Ковід-20 буде незважаючи на вакцинацію. Версія-20 скоріш за все буде розвиватись парельно існуючий, і можливо на вакцинованих може проявити себе найбільш сильно - наприклад, вбиваючи провакцинованого швидше і без варіантів.

Вважаю варіант Ковід-20 + вакцина найбільш вірогіднішим чорним лебедем 21 року.

В випадку його реалізації буде ВП (великий п..ц) - набагато більший, ніж в 20 році ковід-19.

Imagine the "fun" if imho in bold is happening ?!

ps. DOW 300 000 imho :!:
change_pm
 
Повідомлень: 2666
З нами з: 03.02.16
Подякував: 70 раз.
Подякували: 589 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 20:32

  trololo написав:
  Ukrainian написав:
  Libo написав:Возможна просадка.

Мінус точно буде відсотків до 30 не менше. Мабуть


великий шорт відкрили в пятницю на такий вєрняк?


Всё может сложиться иным образом.
Попрошу внимания.
Возможный сценарий №1.
16:30 - резко вниз и имитация начала глубокого обвала.
16:50 - стабилизация на уровне минус $30.
17:00 - начало резкого восхождения и +50.
Такой сценарий - свидетельство продолжения роста.
Наши действия: в 16:55 время принятия решения; налетаем вместе с робинхудовцами стаей как гиены и рвём по своему куску; сдриснуть можно в течение дня в зависимости от степени бздливости каждого.
Сценарий №2.
Ни рыба, ни мясо. +/- $20. Всё вяло и занудно.
Наши действия: кому скучно, может взлезть и шибануть пятерку/десятку. Остальные только наблюдают.
Сценарий №3.
Всё безнадежно вниз.
Наши действия: наблюдаем, с терпеливостью крокодила караулим добычу, готовимся к стремительному броску.
Сценарий №4.
Всё резко попёрло вверх.
Наши действия: принимаем решение в 16:35. Не провтыкать! Хапать. Но в дальнейшем быть готовым в любую минуту соскочить.
Наиболее вероятные сценарии №1 и №4.
Всем быть на готове. Сохранять рассудок. Не жадничать. Делаем по паре тыщ и хватит. Встречаемся тут вечером.
Всем удачи.
Бог с нами!
Слава Україні!
Смерть москалям!
8) 8) 8)
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 9049
З нами з: 14.11.11
Подякував: 362 раз.
Подякували: 4132 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 158159160161
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.