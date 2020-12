Додано: Нед 20 гру, 2020 20:24

airmax78 написав: Что-то меня новости из Лондона настораживают. Что-то меня новости из Лондона настораживают.

change_pm написав: Так-с, останні новини показують, шо початок вакцинації розпочато і десь до кінця 21 року повинно бути вакциновано (прогнозно) 50-70% людства.



Наразі маємо появу новин про нову, більш швидку мутацію короновірусу. Назвемо її чи її більш продвинуту версію (яка таки може розвинутись) Ковід-20.



Наслідки нової версії вірусу - нові локдауни в ЮК. Далі, імхо, підуть і інші країни.

Хоча, локдауни вже є - Німечина, Австрія, Польща. Ніхто поки про нову версію не пише, але імхо вона вже там є ...



Прогноз:

- імхо версія Ковід-20 буде незважаючи на вакцинацію. Версія-20 скоріш за все буде розвиватись парельно існуючий, і можливо на вакцинованих може проявити себе найбільш сильно - наприклад, вбиваючи провакцинованого швидше і без варіантів.



Вважаю варіант Ковід-20 + вакцина найбільш вірогіднішим чорним лебедем 21 року.



Imagine the "fun" if imho in bold is happening ?!ps. DOW 300 000 imho