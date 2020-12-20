trololo написав: Ukrainian написав: Libo написав:
Возможна просадка.
Мінус точно буде відсотків до 30 не менше. Мабуть
великий шорт відкрили в пятницю на такий вєрняк?
Всё может сложиться иным образом.
Попрошу внимания.
Возможный сценарий №1.
16:30 - резко вниз и имитация начала глубокого обвала.
16:50 - стабилизация на уровне минус $30.
17:00 - начало резкого восхождения и +50.
Такой сценарий - свидетельство продолжения роста.
Наши действия: в 16:55 время принятия решения; налетаем вместе с робинхудовцами стаей как гиены и рвём по своему куску; сдриснуть можно в течение дня в зависимости от степени бздливости каждого.Сценарий №2.
Ни рыба, ни мясо. +/- $20. Всё вяло и занудно.
Наши действия: кому скучно, может взлезть и шибануть пятерку/десятку. Остальные только наблюдают.Сценарий №3.
Всё безнадежно вниз.
Наши действия: наблюдаем, с терпеливостью крокодила караулим добычу, готовимся к стремительному броску.Сценарий №4.
Всё резко попёрло вверх.
Наши действия: принимаем решение в 16:35. Не провтыкать! Хапать. Но в дальнейшем быть готовым в любую минуту соскочить.
Наиболее вероятные сценарии №1 и №4.
Всем быть на готове. Сохранять рассудок. Не жадничать. Делаем по паре тыщ и хватит. Встречаемся тут вечером.
Всем удачи.
Бог с нами!
Слава Україні!
Смерть москалям!