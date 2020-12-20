Товариство, чи всі готові до Санта Сраллі?
Ковід-20 підвезли...))))
Думаю, що ринок повинен вирости неймовірно!!! Ну, там Дау - 40 000, Насдак - 14 000, і СіПі - 4400...
Всі на закупи)))) поки дешево і не розібрали саме цінне )))
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: Пон 21 гру, 2020 08:03
Всі готові? :)
Товариство, чи всі готові до Санта Сраллі?
Ковід-20 підвезли...))))
Думаю, що ринок повинен вирости неймовірно!!! Ну, там Дау - 40 000, Насдак - 14 000, і СіПі - 4400...
Всі на закупи)))) поки дешево і не розібрали саме цінне )))
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