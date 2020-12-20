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Идеи для торговли
на рынках США

Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<1 ... 159160161162
Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 08:03

Всі готові? :)

Товариство, чи всі готові до Санта Сраллі?

Ковід-20 підвезли...))))

Думаю, що ринок повинен вирости неймовірно!!! Ну, там Дау - 40 000, Насдак - 14 000, і СіПі - 4400...

Всі на закупи)))) поки дешево і не розібрали саме цінне )))
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