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Идеи для торговли
на рынках США

Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<1 ... 159160161162
Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 08:03

Всі готові? :)

Товариство, чи всі готові до Санта Сраллі?

Ковід-20 підвезли...))))

Думаю, що ринок повинен вирости неймовірно!!! Ну, там Дау - 40 000, Насдак - 14 000, і СіПі - 4400...

Всі на закупи)))) поки дешево і не розібрали саме цінне )))
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 10:39

Рисуется сценарий №4.
Байден пообещал пересадить Америку на EV и построить 500 тыщ пунктов зарядки. Играем не только в Теслу, а и в Blink (BLNK). 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 10:46

  change_pm написав:Товариство, чи всі готові до Санта Сраллі?

Ковід-20 підвезли...))))

Думаю, що ринок повинен вирости неймовірно!!! Ну, там Дау - 40 000, Насдак - 14 000, і СіПі - 4400...

Всі на закупи)))) поки дешево і не розібрали саме цінне )))

я не поняв... шо це з фючами робиться? хто ці па...ли........продавани!?

я чекаю санта сраллі! чи всі вже забули - ринок дивится в майбутне. чого тоді боятись ковід-20?

стимули ж вже дали!!!! і ще дадуть!!!! не продавати! тримати ряди!
і прибуде з нами святий Маск! і не прийде до нас лонг сквіз!!! :mrgreen:
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 11:21

Pre-market TSLA $653.19 -$41.81 (-6.02%), что больше похоже на сценарий №1. Мы готовы и к нему. Нам потребуется 20 минут выдержки и самообладания.
А вот BLNK $36.50 +$0.16 (0.44%). 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 11:44

Ви вийшли?

Зображення

Сподіваюсь тесладрочери нашого форуму вийшли в п"ятницю? :)

Імхо, час діставати шорти і протанцювати нашу даму ))))

зі. Там на 410-420 є шикарний геп, його б закрити )))
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 12:19

  change_pm написав:Сподіваюсь тесладрочери нашого форуму вийшли в п"ятницю? :)



Ну конечно. В пятницу мы тут пили шампанское и договорились продолжать пиранить Теслу. Мы жадные, нам понравилось, не отстанем, будем терзать и дальше. :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 12:38

Кстати, наступающий год - год Быка.
Быки будут под покровительством космоса и Атлантиса.
Неслыханно обогатятся.
И это не мои слова. Это веление Вселенной.
Прошу учесть в своей деятельности. 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 12:39

VIX +31%

І це ще не вечір ...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 13:05

VIX +31%

  change_pm написав:І це ще не вечір ...

ого, вже 35%

цікаво + 50 % за сьогодні буде?
change_pm
 
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