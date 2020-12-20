Товариство, чи всі готові до Санта Сраллі?
Ковід-20 підвезли...))))
Думаю, що ринок повинен вирости неймовірно!!! Ну, там Дау - 40 000, Насдак - 14 000, і СіПі - 4400...
Всі на закупи)))) поки дешево і не розібрали саме цінне )))
|
|
|
Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: Пон 21 гру, 2020 08:03
Всі готові? :)
Товариство, чи всі готові до Санта Сраллі?
Ковід-20 підвезли...))))
Думаю, що ринок повинен вирости неймовірно!!! Ну, там Дау - 40 000, Насдак - 14 000, і СіПі - 4400...
Всі на закупи)))) поки дешево і не розібрали саме цінне )))
Додано: Пон 21 гру, 2020 10:39
Рисуется сценарий №4.
Байден пообещал пересадить Америку на EV и построить 500 тыщ пунктов зарядки. Играем не только в Теслу, а и в Blink (BLNK).
Додано: Пон 21 гру, 2020 10:46
я не поняв... шо це з фючами робиться? хто ці па...ли........продавани!?
я чекаю санта сраллі! чи всі вже забули - ринок дивится в майбутне. чого тоді боятись ковід-20?
стимули ж вже дали!!!! і ще дадуть!!!! не продавати! тримати ряди!
і прибуде з нами святий Маск! і не прийде до нас лонг сквіз!!!
Додано: Пон 21 гру, 2020 11:21
Pre-market TSLA $653.19 -$41.81 (-6.02%), что больше похоже на сценарий №1. Мы готовы и к нему. Нам потребуется 20 минут выдержки и самообладания.
А вот BLNK $36.50 +$0.16 (0.44%).
Додано: Пон 21 гру, 2020 11:44
Ви вийшли?
Додано: Пон 21 гру, 2020 12:19
Додано: Пон 21 гру, 2020 12:38
Кстати, наступающий год - год Быка.
Быки будут под покровительством космоса и Атлантиса.
Неслыханно обогатятся.
И это не мои слова. Это веление Вселенной.
Прошу учесть в своей деятельности.
Додано: Пон 21 гру, 2020 12:39
VIX +31%
І це ще не вечір ...
Додано: Пон 21 гру, 2020 13:05
VIX +31%
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|