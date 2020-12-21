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Идеи для торговли
на рынках США

Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<1 ... 160161162163
Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 14:27

  Libo написав:Рисуется сценарий №4.
Байден пообещал пересадить Америку на EV и построить 500 тыщ пунктов зарядки. Играем не только в Теслу, а и в Blink (BLNK). 8)

Есть еще 5й сценарий - ТСЛА зайдет в индекс и все дружно уйдут на коррекцию... все дружно вспомнят что новые стимулы "уже заложены в ценах" ... "большие игроки захотели зафиксировать прибыль до НГ" и т.д.
Ну в общем потом расскажут чего да как....
Всем привет)
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 16:27

Імхо...

Буду краток - бай зе діп ))) ФЕДя поруч )))
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 16:36

Сценарий №1. Время принятия решения 16:50. :P 8)

ЗЫ Сори, исправил время.
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 17:23

Re: Идеи для торговли на рынках США

зі. Купив TZA по 7.24

Ціль - закриття гепа на 12-12.5
С/л - 6.5
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