Яблуко почне робити бобіки на батарейках а це пряма загроза для Тесли.



APPLE INC TARGETS ELECTRIC CAR PRODUCTION AS EARLY AS 2024

Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.

"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".