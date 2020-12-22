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Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: Пон 21 гру, 2020 14:27
Libo написав:
Рисуется сценарий №4.
Байден пообещал пересадить Америку на EV и построить 500 тыщ пунктов зарядки. Играем не только в Теслу, а и в Blink (BLNK).
Есть еще 5й сценарий - ТСЛА зайдет в индекс и все дружно уйдут на коррекцию... все дружно вспомнят что новые стимулы "уже заложены в ценах" ... "большие игроки захотели зафиксировать прибыль до НГ" и т.д.
Ну в общем потом расскажут чего да как....
Всем привет)
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Додано: Пон 21 гру, 2020 16:27
Буду краток - бай зе діп ))) ФЕДя поруч )))
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Додано: Пон 21 гру, 2020 16:36
Сценарий №1. Время принятия решения 16:50.
ЗЫ Сори, исправил время.
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Додано: Пон 21 гру, 2020 17:23
зі. Купив TZA по 7.24
Ціль - закриття гепа на 12-12.5
С/л - 6.5
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Додано: Вів 22 гру, 2020 01:06
Яблуко почне робити бобіки на батарейках а це пряма загроза для Тесли.
APPLE INC TARGETS ELECTRIC CAR PRODUCTION AS EARLY AS 2024
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Додано: Вів 22 гру, 2020 01:50
Ukrainian написав:
Яблуко почне робити бобіки на батарейках а це пряма загроза для Тесли.
APPLE INC TARGETS ELECTRIC CAR PRODUCTION AS EARLY AS 2024
Следующим ходом Маска будет твит о том, что Тесла начнет делать телефоны (ну или как минимум съемный планшет в машинах). Радостные робингуды загонят курс за 1000, Илон толкнет еще несколько миллионов фантиков.
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Додано: Сер 23 гру, 2020 01:19
Блин, глаза разбегаются! Что шортить? Теслу? Заправки? Везде хорошо наливают!
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