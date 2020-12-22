Libo написав:Рисуется сценарий №4. Байден пообещал пересадить Америку на EV и построить 500 тыщ пунктов зарядки. Играем не только в Теслу, а и в Blink (BLNK).
Есть еще 5й сценарий - ТСЛА зайдет в индекс и все дружно уйдут на коррекцию... все дружно вспомнят что новые стимулы "уже заложены в ценах" ... "большие игроки захотели зафиксировать прибыль до НГ" и т.д. Ну в общем потом расскажут чего да как.... Всем привет)
Яблуко почне робити бобіки на батарейках а це пряма загроза для Тесли.
APPLE INC TARGETS ELECTRIC CAR PRODUCTION AS EARLY AS 2024
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить. "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ukrainian написав:Яблуко почне робити бобіки на батарейках а це пряма загроза для Тесли.
APPLE INC TARGETS ELECTRIC CAR PRODUCTION AS EARLY AS 2024
Следующим ходом Маска будет твит о том, что Тесла начнет делать телефоны (ну или как минимум съемный планшет в машинах). Радостные робингуды загонят курс за 1000, Илон толкнет еще несколько миллионов фантиков.
Gastarbaiter написав:Блин, глаза разбегаются! Что шортить? Теслу? Заправки? Везде хорошо наливают!
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить. "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".