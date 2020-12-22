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Идеи для торговли
на рынках США

Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<1 ... 161162163164>
Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 14:27

  Libo написав:Рисуется сценарий №4.
Байден пообещал пересадить Америку на EV и построить 500 тыщ пунктов зарядки. Играем не только в Теслу, а и в Blink (BLNK). 8)

Есть еще 5й сценарий - ТСЛА зайдет в индекс и все дружно уйдут на коррекцию... все дружно вспомнят что новые стимулы "уже заложены в ценах" ... "большие игроки захотели зафиксировать прибыль до НГ" и т.д.
Ну в общем потом расскажут чего да как....
Всем привет)
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 16:27

Імхо...

Буду краток - бай зе діп ))) ФЕДя поруч )))
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 16:36

Сценарий №1. Время принятия решения 16:50. :P 8)

ЗЫ Сори, исправил время.
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 17:23

Re: Идеи для торговли на рынках США

зі. Купив TZA по 7.24

Ціль - закриття гепа на 12-12.5
С/л - 6.5
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 01:06

Яблуко почне робити бобіки на батарейках а це пряма загроза для Тесли.

APPLE INC TARGETS ELECTRIC CAR PRODUCTION AS EARLY AS 2024
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 01:50

  Ukrainian написав:Яблуко почне робити бобіки на батарейках а це пряма загроза для Тесли.

APPLE INC TARGETS ELECTRIC CAR PRODUCTION AS EARLY AS 2024

Следующим ходом Маска будет твит о том, что Тесла начнет делать телефоны (ну или как минимум съемный планшет в машинах). Радостные робингуды загонят курс за 1000, Илон толкнет еще несколько миллионов фантиков.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 01:19

Блин, глаза разбегаются! Что шортить? Теслу? Заправки? Везде хорошо наливают!
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 05:28

  Gastarbaiter написав:Блин, глаза разбегаются! Что шортить? Теслу? Заправки? Везде хорошо наливают!

Зображення
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 09:13

I am asking Congress to amend this bill and increase the ridiculously low $600 to $2,000, or $4,000 for a couple - Trump

открыли ящик пандоры. Сегодня это звучит вызывающе, а завтра это станет обыденностью в умах общества и политиков. Не удивлюсь постоянным чекам гражданам и базовому доходу

Теперь могут уживаться рост стоимости недвиги в США и 10 млн людей, не обслуживающих свою ипотеку или аренду, акции по ценнику 25-летней выручки, когда сама выручка которых меньше бонусов СЕО
..а потому не спрашивай, по ком звонит колокол: он звонит по Тебе (John Donne)
now I fear nothing, I've been trading on the Ukrainian eXchange
San
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 10:43

San
Деньги теряют функцию накопления.
Бытовая инфляция, макароны/носки будет очень низкой и базовый доход будет покрывать гигиенические потребности гражданина США (возможно еще некоторых стран с резервными валютами), а эстетические - ужин в ресторане, поход к врачу, в меньшей степени учеба, так как информация общедоступна, - станут уделом узкого круга.
Самое интересное, когда в полную силу включится экспорт инфляции, недвига в Киеве по $4к за м2, как такое? В Лондоне таунхауз по 100к за м2, в Киеве от 0,5к. А это четвертый город Европы по размеру.
St/2
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