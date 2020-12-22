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Идеи для торговли
на рынках США

Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<1 ... 161162163164
Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 10:57

  San написав:
I am asking Congress to amend this bill and increase the ridiculously low $600 to $2,000, or $4,000 for a couple - Trump

открыли ящик пандоры. Сегодня это звучит вызывающе, а завтра это станет обыденностью в умах общества и политиков. Не удивлюсь постоянным чекам гражданам и базовому доходу

Теперь могут уживаться рост стоимости недвиги в США и 10 млн людей, не обслуживающих свою ипотеку или аренду, акции по ценнику 25-летней выручки, когда сама выручка которых меньше бонусов СЕО

Пам"ятаєш, я у себе в гілці такі питання піднімав?

Імхо, коли з"явиться базовий дохід - то фонда помре, не буде сенсу накоплювати на пенсію і так далі, бо по факту ти назавжди будеш мати гроші на "хліб".

Друге імхо - кількість населення дуже радикально знизиться.

Де всі будуть тіпа "заробляти" круте бабло, як на фонді? Думаю, буде якийсь "тоталізатор" як в якихось фантастичних фільмах.

У мене все :)
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