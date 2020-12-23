San написав:I am asking Congress to amend this bill and increase the ridiculously low $600 to $2,000, or $4,000 for a couple - Trump
открыли ящик пандоры. Сегодня это звучит вызывающе, а завтра это станет обыденностью в умах общества и политиков. Не удивлюсь постоянным чекам гражданам и базовому доходу
Теперь могут уживаться рост стоимости недвиги в США и 10 млн людей, не обслуживающих свою ипотеку или аренду, акции по ценнику 25-летней выручки, когда сама выручка которых меньше бонусов СЕО
Пам"ятаєш, я у себе в гілці такі питання піднімав?
Імхо, коли з"явиться базовий дохід - то фонда помре, не буде сенсу накоплювати на пенсію і так далі, бо по факту ти назавжди будеш мати гроші на "хліб".
Друге імхо - кількість населення дуже радикально знизиться.
Де всі будуть тіпа "заробляти" круте бабло, як на фонді? Думаю, буде якийсь "тоталізатор" як в якихось фантастичних фільмах.
У мене все