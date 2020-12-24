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Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: Сер 23 гру, 2020 10:57
San написав:
I am asking Congress to amend this bill and increase the ridiculously low $600 to $2,000, or $4,000 for a couple - Trump
открыли ящик пандоры. Сегодня это звучит вызывающе, а завтра это станет обыденностью в умах общества и политиков. Не удивлюсь постоянным чекам гражданам и базовому доходу
Теперь могут уживаться рост стоимости недвиги в США и 10 млн людей, не обслуживающих свою ипотеку или аренду, акции по ценнику 25-летней выру
чки, когда сама выручка которых меньше бонусов СЕО
Пам"ятаєш, я у себе в гілці такі питання піднімав?
Імхо, коли з"явиться базовий дохід - то фонда помре, не буде сенсу накоплювати на пенсію і так далі, бо по факту ти назавжди будеш мати гроші на "хліб".
Друге імхо - кількість населення дуже радикально знизиться.
Де всі будуть тіпа "заробляти" круте бабло, як на фонді? Думаю, буде якийсь "тоталізатор" як в якихось фантастичних фільмах.
У мене все
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Додано: Сер 23 гру, 2020 20:02
Macaquinho
Доброго времени суток. Ваш анализ практически аналогичен моему. Тоже рассматриваю как спекулятивную идею. Успешных Вам торгов. Благодарю)
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Додано: Чет 24 гру, 2020 12:54
День добрый. Что думаете по $BABA?
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peer-tech
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Додано: Чет 24 гру, 2020 14:11
peer-tech написав:
День добрый. Что думаете по $BABA?
Добрый день!
Пока лучше понаблюдать за развитием событий со стороны)
Но все же думаю, что все закончится мирно - компания будет сотрудничать с расследованием SAMR.
Alibaba Group объявили, что сегодня они получили уведомление о расследовании от Государственной администрации по регулированию рынка Китайской Народной Республики (SAMR). В уведомлении говорится, что SAMR начал расследование в соответствии с Антимонопольным законом Китайской Народной Республики.
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Macaquinho
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Додано: Чет 24 гру, 2020 15:03
Как бы не прозевать. Уж больно заманчивый gap сегодня
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peer-tech
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Додано: Чет 24 гру, 2020 17:29
peer-tech написав:
Как бы не прозевать. Уж больно заманчивый gap сегодня
Компании с большой капитализацией не падают один день - просто не найдется такое количество желающих откупить) Отскок возможен в понедельник, но явно небольшой.
Мне кажется, события пойдут по схожему сценарию, как после падения 11 ноября - понадобилось более недели, чтобы развернуть тренд.
Но это только мои наблюдения)
Кстати, от таких ситуаций, как обычно, должны выигрывать конкуренты (JD и Pinduoduo).
Pinduoduo как раз сегодня это и доказывает
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Macaquinho
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Додано: П'ят 25 гру, 2020 16:32
Неделя хоть и выдалась на рынке короткой, но оказалась достаточно результативной.
Подбиваю итоги по самым интересным закрытым сделкам:
Agios Pharmaceuticals (AGIO), прибыль +23,74%
Sunrun (RUN), прибыль +7,83%
Root (ROOT), прибыль +31,80%
McAfee (MCFE), прибыль +10,35%
Lordstown Motors (RIDE), прибыль +23,67%
Workhorse Group (WKHS), прибыль +5,92%
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Macaquinho
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