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Идеи для торговли
на рынках США

Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
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Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 04:56

  Libo написав:
  change_pm написав:Libo, ти що зайшов в лонг?

зі. Я зайду по 10, якщо дійде до того ))))


Не дійде. У них уже в декабре знаковое событие и если все ок, то попрет дальше. Дальнейшие события будут развиваться еще год-два. Почему за это время постепенно не слепить пакетик?
Сейчас компанию кошмарят акулы, чтоб самим затариться подешевле.
С Теслой тоже самое было, да еще и частично продолжается.
А формируя себе лонг, надо четко исходить из того, что в ближайшие годы человечество будет полностью переходить на транспорт нового поколения. Надо только угадать чемпионов этого движения. :idea:

Шо за знакове собітіє у Ніколи? :lol:
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 10:52

  Ukrainian написав: Шо за знакове собітіє у Ніколи? :lol:


У них два события. Оба не хороших - срыв контрактов. Все начинают сначала. Но не бздеть. Хороший момент для входа. :idea: Еще будет и на Николиной улице праздник. :?
Libo
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Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 11:26

  Libo написав:
  Ukrainian написав: Шо за знакове собітіє у Ніколи? :lol:


У них два события. Оба не хороших - срыв контрактов. Все начинают сначала. Но не бздеть. Хороший момент для входа. :idea: Еще будет и на Николиной улице праздник. :?

Ага. Процедура банкротства и ликвидация.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 15:18

  airmax78 написав:Ага. Процедура банкротства и ликвидация.

До банкротства не дойдет. Они напродавали фантиков столько, что бабла хватит на долгие годы вперед оплачивать счета за электроэнергию в офисе. А кому они еще что должны, если ничего не делают?
Gastarbaiter
 
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