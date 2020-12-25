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Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: Суб 26 гру, 2020 04:56
Libo написав: change_pm написав:
Libo, ти що зайшов в лонг?
зі. Я зайду по 10, якщо дійде до того ))))
Не дійде. У них уже в декабре знаковое событие и если все ок, то попрет дальше. Дальнейшие события будут развиваться еще год-два. Почему за это время постепенно не слепить пакетик?
Сейчас компанию кошмарят акулы, чтоб самим затариться подешевле.
С Теслой тоже самое было, да еще и частично продолжается.
А формируя себе лонг, надо четко исходить из того, что в ближайшие годы человечество будет полностью переходить на транспорт нового поколения. Надо только угадать чемпионов этого движения.
Шо за знакове собітіє у Ніколи?
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Додано: Суб 26 гру, 2020 11:26
Ага. Процедура банкротства и ликвидация.
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airmax78
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Додано: Суб 26 гру, 2020 15:18
airmax78 написав:
Ага. Процедура банкротства и ликвидация.
До банкротства не дойдет. Они напродавали фантиков столько, что бабла хватит на долгие годы вперед оплачивать счета за электроэнергию в офисе. А кому они еще что должны, если ничего не делают?
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Додано: Суб 26 гру, 2020 16:35
Gastarbaiter написав: airmax78 написав:
Ага. Процедура банкротства и ликвидация.
До банкротства не дойдет. Они напродавали фантиков столько, что бабла хватит на долгие годы вперед оплачивать счета за электроэнергию в офисе. А кому они еще что должны, если ничего не делают?
Таки да
Боргів мало всього 4 млн кешу на руках майже мільярд
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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