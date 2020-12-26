Не дійде. У них уже в декабре знаковое событие и если все ок, то попрет дальше. Дальнейшие события будут развиваться еще год-два. Почему за это время постепенно не слепить пакетик? Сейчас компанию кошмарят акулы, чтоб самим затариться подешевле. С Теслой тоже самое было, да еще и частично продолжается. А формируя себе лонг, надо четко исходить из того, что в ближайшие годы человечество будет полностью переходить на транспорт нового поколения. Надо только угадать чемпионов этого движения.
Шо за знакове собітіє у Ніколи?
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить. "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
airmax78 написав:Ага. Процедура банкротства и ликвидация.
До банкротства не дойдет. Они напродавали фантиков столько, что бабла хватит на долгие годы вперед оплачивать счета за электроэнергию в офисе. А кому они еще что должны, если ничего не делают?
Таки да Боргів мало всього 4 млн кешу на руках майже мільярд
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить. "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Пишуть що по нових оцінках китайська економіка обійде американську на п’ять років швидше ніж прогнозувалось. Тому мабуть є сенс починати продавати Америку та купляти ринки що розвиваються. Sell ITOT Buy IEMG
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить. "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".