Libo написав:
Не дійде. У них уже в декабре знаковое событие и если все ок, то попрет дальше. Дальнейшие события будут развиваться еще год-два. Почему за это время постепенно не слепить пакетик?
Сейчас компанию кошмарят акулы, чтоб самим затариться подешевле.
С Теслой тоже самое было, да еще и частично продолжается.
А формируя себе лонг, надо четко исходить из того, что в ближайшие годы человечество будет полностью переходить на транспорт нового поколения. Надо только угадать чемпионов этого движения.
Шо за знакове собітіє у Ніколи?