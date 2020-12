Додано: Нед 27 гру, 2020 17:06

Навіть якщо продати трильйон американських облігацій що на балансі в Китаю не вистачить?ПС весь світ уже давно живе і росте в борг, тут нічого нового.By the end of 2020, economists expect global debt to reach $277 trillion, or 365% of world GDP.sector’s debt as a percentage of GDP.*Corporations that are not in the financial industry.Те що відмічено зірочкою може здивувати.