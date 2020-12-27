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Идеи для торговли
на рынках США

Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<1 ... 162163164165
Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 04:56

  Libo написав:
  change_pm написав:Libo, ти що зайшов в лонг?

зі. Я зайду по 10, якщо дійде до того ))))


Не дійде. У них уже в декабре знаковое событие и если все ок, то попрет дальше. Дальнейшие события будут развиваться еще год-два. Почему за это время постепенно не слепить пакетик?
Сейчас компанию кошмарят акулы, чтоб самим затариться подешевле.
С Теслой тоже самое было, да еще и частично продолжается.
А формируя себе лонг, надо четко исходить из того, что в ближайшие годы человечество будет полностью переходить на транспорт нового поколения. Надо только угадать чемпионов этого движения. :idea:

Шо за знакове собітіє у Ніколи? :lol:
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 10:52

  Ukrainian написав: Шо за знакове собітіє у Ніколи? :lol:


У них два события. Оба не хороших - срыв контрактов. Все начинают сначала. Но не бздеть. Хороший момент для входа. :idea: Еще будет и на Николиной улице праздник. :?
Libo
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Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 11:26

  Libo написав:
  Ukrainian написав: Шо за знакове собітіє у Ніколи? :lol:


У них два события. Оба не хороших - срыв контрактов. Все начинают сначала. Но не бздеть. Хороший момент для входа. :idea: Еще будет и на Николиной улице праздник. :?

Ага. Процедура банкротства и ликвидация.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 15:18

  airmax78 написав:Ага. Процедура банкротства и ликвидация.

До банкротства не дойдет. Они напродавали фантиков столько, что бабла хватит на долгие годы вперед оплачивать счета за электроэнергию в офисе. А кому они еще что должны, если ничего не делают?
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 16:35

  Gastarbaiter написав:
  airmax78 написав:Ага. Процедура банкротства и ликвидация.

До банкротства не дойдет. Они напродавали фантиков столько, что бабла хватит на долгие годы вперед оплачивать счета за электроэнергию в офисе. А кому они еще что должны, если ничего не делают?

Таки да
Боргів мало всього 4 млн кешу на руках майже мільярд
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 20:41

Пишуть що по нових оцінках китайська економіка обійде американську на п’ять років швидше ніж прогнозувалось. Тому мабуть є сенс починати продавати Америку та купляти ринки що розвиваються.
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Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 10:10

Великое китайские кредитное чудо
St/2
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 17:06

  St/2 написав:Великое китайские кредитное чудо

Навіть якщо продати трильйон американських облігацій що на балансі в Китаю не вистачить? :wink:
ПС весь світ уже давно живе і росте в борг, тут нічого нового.
By the end of 2020, economists expect global debt to reach $277 trillion, or 365% of world GDP.

sector’s debt as a percentage of GDP.

Зображення

*Corporations that are not in the financial industry.

Те що відмічено зірочкою може здивувати.
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 23:48

  Ukrainian написав:Пишуть що по нових оцінках китайська економіка обійде американську на п’ять років швидше ніж прогнозувалось. Тому мабуть є сенс починати продавати Америку та купляти ринки що розвиваються.
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Читал, что в Китае в последние месяцы выросло число дефолтов по корпоративным облигациям. Может, не стоит спешить?
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 00:48

Ukrainian
Вот в звездочке и проблема. Банки зло, а ломбарды и подавно.
Смотрим на М2 и ВВП
Китай М2=217 трлн, ВВП = 92 трлн. То есть в 2,35 раза
США М2=19 трлн, ВВП = 21,4 трлн. То есть в 0,88 раз.
2,35/0,88=2,65
Итого, на одну единицу денег в Китае в 2,65 раза больше денег.
Так что китайцы печатают будь здоров.
St/2
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