Не дійде. У них уже в декабре знаковое событие и если все ок, то попрет дальше. Дальнейшие события будут развиваться еще год-два. Почему за это время постепенно не слепить пакетик? Сейчас компанию кошмарят акулы, чтоб самим затариться подешевле. С Теслой тоже самое было, да еще и частично продолжается. А формируя себе лонг, надо четко исходить из того, что в ближайшие годы человечество будет полностью переходить на транспорт нового поколения. Надо только угадать чемпионов этого движения.
Шо за знакове собітіє у Ніколи?
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить. "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
airmax78 написав:Ага. Процедура банкротства и ликвидация.
До банкротства не дойдет. Они напродавали фантиков столько, что бабла хватит на долгие годы вперед оплачивать счета за электроэнергию в офисе. А кому они еще что должны, если ничего не делают?
Таки да Боргів мало всього 4 млн кешу на руках майже мільярд
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить. "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Пишуть що по нових оцінках китайська економіка обійде американську на п’ять років швидше ніж прогнозувалось. Тому мабуть є сенс починати продавати Америку та купляти ринки що розвиваються. Sell ITOT Buy IEMG
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить. "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Навіть якщо продати трильйон американських облігацій що на балансі в Китаю не вистачить? ПС весь світ уже давно живе і росте в борг, тут нічого нового. By the end of 2020, economists expect global debt to reach $277 trillion, or 365% of world GDP.
sector’s debt as a percentage of GDP.
*Corporations that are not in the financial industry.
Те що відмічено зірочкою може здивувати.
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить. "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ukrainian написав:Пишуть що по нових оцінках китайська економіка обійде американську на п’ять років швидше ніж прогнозувалось. Тому мабуть є сенс починати продавати Америку та купляти ринки що розвиваються. Sell ITOT Buy IEMG
Читал, что в Китае в последние месяцы выросло число дефолтов по корпоративным облигациям. Может, не стоит спешить?
Ukrainian Вот в звездочке и проблема. Банки зло, а ломбарды и подавно. Смотрим на М2 и ВВП Китай М2=217 трлн, ВВП = 92 трлн. То есть в 2,35 раза США М2=19 трлн, ВВП = 21,4 трлн. То есть в 0,88 раз. 2,35/0,88=2,65 Итого, на одну единицу денег в Китае в 2,65 раза больше денег. Так что китайцы печатают будь здоров.