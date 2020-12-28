Прокоментуєте?
Margin debt has surged more than 50% over the past 8 months (since March 2020 bottom).
|
|
|
Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: Вів 29 гру, 2020 01:53
St/2
Прокоментуєте?
Margin debt has surged more than 50% over the past 8 months (since March 2020 bottom).
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
|