RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Міжнародний фондовий ринок
/
Идеи для торговли
на рынках США

Идеи для торговли на рынках США
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<1 ... 163164165166
Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 01:53

St/2
Прокоментуєте?

Margin debt has surged more than 50% over the past 8 months (since March 2020 bottom).

Зображення
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9425
З нами з: 18.06.08
Подякував: 26 раз.
Подякували: 657 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 20:43

Ukrainian
просадки в 72 и 83 ни о чем, так что 50/50 упадет ли нет.
Но это все лирика. К фактам.

1. Общий тренд на борьбу с риском. Если раньше концепция была "купим лучше и если не будет расти зажмуримся и пересидим". То сейчас все думают о хедже риска. Ритейл это пытается сделать через корреляцию (купить длинные гос бонды и акции). Умники их фондов крутят деривативы. Главная задача, не продавать никогда, но как-то компенсировать просадку. Бывает лучше получается, бывает нет. Но тред на лицо, борятся с риском и хотя бы частично побеждают. А раз так, то почему не взять больше риск? Тем более ставка нулевая.

2. Экономика в целом и инвестирование в частности это всё об обмене, об альтернативе.
На сегодня 110 трлн размещены в активах с отрицательной реальной ставкой. 50 трлн в гос бондах, и еще 60 трлн на депозитах. И собственно какая альтернатива у этого капитала? Или усыхать или перетекать в риск. А дальше хуже, сначала инфляция начнет расти, и уже потом на нее будут реагировать центробанки. Потому боль хомяков будет нарастать.
Это и чествуют это, вот и берут себе впрок, пока опять же ставки нулевые.
St/2
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10795
З нами з: 02.09.08
Подякував: 665 раз.
Подякували: 1581 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 163164165166
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (92051)
29.12.2020 21:42
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.