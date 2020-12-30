Додано: Вів 29 гру, 2020 20:43

Ukrainian

просадки в 72 и 83 ни о чем, так что 50/50 упадет ли нет.

Но это все лирика. К фактам.



1. Общий тренд на борьбу с риском. Если раньше концепция была "купим лучше и если не будет расти зажмуримся и пересидим". То сейчас все думают о хедже риска. Ритейл это пытается сделать через корреляцию (купить длинные гос бонды и акции). Умники их фондов крутят деривативы. Главная задача, не продавать никогда, но как-то компенсировать просадку. Бывает лучше получается, бывает нет. Но тред на лицо, борятся с риском и хотя бы частично побеждают. А раз так, то почему не взять больше риск? Тем более ставка нулевая.



2. Экономика в целом и инвестирование в частности это всё об обмене, об альтернативе.

На сегодня 110 трлн размещены в активах с отрицательной реальной ставкой. 50 трлн в гос бондах, и еще 60 трлн на депозитах. И собственно какая альтернатива у этого капитала? Или усыхать или перетекать в риск. А дальше хуже, сначала инфляция начнет расти, и уже потом на нее будут реагировать центробанки. Потому боль хомяков будет нарастать.

Это и чествуют это, вот и берут себе впрок, пока опять же ставки нулевые.