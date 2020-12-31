Прокоментуєте?
Margin debt has surged more than 50% over the past 8 months (since March 2020 bottom).
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: Вів 29 гру, 2020 01:53
St/2
Прокоментуєте?
Margin debt has surged more than 50% over the past 8 months (since March 2020 bottom).
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Додано: Вів 29 гру, 2020 20:43
Ukrainian
просадки в 72 и 83 ни о чем, так что 50/50 упадет ли нет.
Но это все лирика. К фактам.
1. Общий тренд на борьбу с риском. Если раньше концепция была "купим лучше и если не будет расти зажмуримся и пересидим". То сейчас все думают о хедже риска. Ритейл это пытается сделать через корреляцию (купить длинные гос бонды и акции). Умники их фондов крутят деривативы. Главная задача, не продавать никогда, но как-то компенсировать просадку. Бывает лучше получается, бывает нет. Но тред на лицо, борятся с риском и хотя бы частично побеждают. А раз так, то почему не взять больше риск? Тем более ставка нулевая.
2. Экономика в целом и инвестирование в частности это всё об обмене, об альтернативе.
На сегодня 110 трлн размещены в активах с отрицательной реальной ставкой. 50 трлн в гос бондах, и еще 60 трлн на депозитах. И собственно какая альтернатива у этого капитала? Или усыхать или перетекать в риск. А дальше хуже, сначала инфляция начнет расти, и уже потом на нее будут реагировать центробанки. Потому боль хомяков будет нарастать.
Это и чествуют это, вот и берут себе впрок, пока опять же ставки нулевые.
Додано: Сер 30 гру, 2020 23:32
Как заканчиваем год, укропские пираньи?
Я отлично. +77%, и это при том, что в марте падал на 40%. Сегодня скинул спекулятивную Теслу. В лонге остаюсь. После праздников, когда все устаканится, навалимся со всей своей опохмеленной спекулятивной мощью.
Через неделю данные Теслы по выпуску.
9 января NIO Day.
Додано: Чет 31 гру, 2020 12:37
Libo
YTD
822% TWR
1100% MWR
слава Илону!
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Чет 31 гру, 2020 12:53
Додано: Чет 31 гру, 2020 13:38
Я о всем портфеле, а не об отдельных позициях.
1100% по одной позиции может впечатлить только азартного парамошу.
В Америке надежный, хорошо диверсифициованный, long-term, инвестфонд считается нормальным, когда делает 4-6% в год, отлично - 10-15%, а если 20% - феноменально, но рисково и пора из него валить.
Додано: Чет 31 гру, 2020 19:12
Это цифры по портфелю. Впрочем, там кроме Теслы и производных, мало что было в этом году
главное оружие рашистов - ложь
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