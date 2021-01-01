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Идеи для торговли
на рынках США

Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<1 ... 164165166167
Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 18:22

Секрет феноменального успіху американських меме акцій та інших амазонів.
New Army of Individual Investors Flexes Its Muscle
More than 10 million new brokerage accounts were opened in 2020 as individuals piled in to bet on stocks
https://www.wsj.com/articles/new-army-o ... 1609329600

Зображення

Питання з якого рівня та скільки буде падати і через скільки відросте S&P 500
Як варіант ріст до 4700-5000 потім просадка на 50-60% і стагнація років десять в районі 3000-3500
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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