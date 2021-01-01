Секрет феноменального успіху американських меме акцій та інших амазонів. New Army of Individual Investors Flexes Its Muscle More than 10 million new brokerage accounts were opened in 2020 as individuals piled in to bet on stocks https://www.wsj.com/articles/new-army-o ... 1609329600
Питання з якого рівня та скільки буде падати і через скільки відросте S&P 500 Як варіант ріст до 4700-5000 потім просадка на 50-60% і стагнація років десять в районі 3000-3500
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить. "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".