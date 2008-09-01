Додано: П'ят 01 січ, 2021 22:10

St/2

Як би там не було а 2021 краще перечикати на 50% в кеш. Буде корекція чи ні ніхто достеменно не знає але такого шаленого росту як в 2020 точно не буде так що недополучена вигода мінімальна, а от можливість купити на корекції значно більша.

Перший рік демократа обами був 2008-09

Перший рік демократа байдена 2020-21

Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.

"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".