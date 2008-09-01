Секрет феноменального успіху американських меме акцій та інших амазонів. New Army of Individual Investors Flexes Its Muscle More than 10 million new brokerage accounts were opened in 2020 as individuals piled in to bet on stocks https://www.wsj.com/articles/new-army-o ... 1609329600
Питання з якого рівня та скільки буде падати і через скільки відросте S&P 500 Як варіант ріст до 4700-5000 потім просадка на 50-60% і стагнація років десять в районі 3000-3500
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить. "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ukrainian У меня нет точных данных по США, но в РФ, где тоже бум открытия счетов физиками, только 2% счетов пополняются более чем на 1000 руб.
В статье указана цифра 10 млн счетов. Сколько там Трамп выдавал? По 600$ Получается 6 млрд дол. Это мелочь.
Вот данные по IB на 1 декабря. Количество счетов: 1,037 thousand client accounts Данные по активам клиентов: Ending client equity of $268.7 billion Средний чек клиента 265куе. Такие деньги не достают из под матраса и не получают как дотации от государства.
Основной источник, взаимные и хедж фонды. Они выдали клиентам около 1 трлн дол по итогам года. И этот трлн ушел в etf и акции.
St/2 Як би там не було а 2021 краще перечикати на 50% в кеш. Буде корекція чи ні ніхто достеменно не знає але такого шаленого росту як в 2020 точно не буде так що недополучена вигода мінімальна, а от можливість купити на корекції значно більша. Перший рік демократа обами був 2008-09 Перший рік демократа байдена 2020-21
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить. "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".