Секрет феноменального успіху американських меме акцій та інших амазонів. New Army of Individual Investors Flexes Its Muscle More than 10 million new brokerage accounts were opened in 2020 as individuals piled in to bet on stocks https://www.wsj.com/articles/new-army-o ... 1609329600
Питання з якого рівня та скільки буде падати і через скільки відросте S&P 500 Як варіант ріст до 4700-5000 потім просадка на 50-60% і стагнація років десять в районі 3000-3500
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить. "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ukrainian У меня нет точных данных по США, но в РФ, где тоже бум открытия счетов физиками, только 2% счетов пополняются более чем на 1000 руб.
В статье указана цифра 10 млн счетов. Сколько там Трамп выдавал? По 600$ Получается 6 млрд дол. Это мелочь.
Вот данные по IB на 1 декабря. Количество счетов: 1,037 thousand client accounts Данные по активам клиентов: Ending client equity of $268.7 billion Средний чек клиента 265куе. Такие деньги не достают из под матраса и не получают как дотации от государства.
Основной источник, взаимные и хедж фонды. Они выдали клиентам около 1 трлн дол по итогам года. И этот трлн ушел в etf и акции.
St/2 Як би там не було а 2021 краще перечикати на 50% в кеш. Буде корекція чи ні ніхто достеменно не знає але такого шаленого росту як в 2020 точно не буде так що недополучена вигода мінімальна, а от можливість купити на корекції значно більша. Перший рік демократа обами був 2008-09 Перший рік демократа байдена 2020-21
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить. "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ukrainian А что принципиально изменится в следующем году? Ну кроме хотелок тех кто пропустил точку покупки?
Есть 3 базовых актива. Акции, гос бонды и сырье. Вот результаты за 20 лет Акции в течении 20 лет росли слабее чем в среднем за 100 лет. Вероятно такого сильного роста и не будет. Но надеяться на коррекции больше чем 10% наверное не стоит. А вот длинные бонды и за 20 лет росли сильнее с среднего (около 6%), а в последние годы совсем по били рекорды. Номинальные ставки нулевые, реальные отрицательные, занятость низкая. Фин власти будут выдавливать капитал в рисковые активы, или просто сжигать инфляцией. Сырье самый недооцененный актив в последнюю пятилетку. А сырье это и метал, и нефть, и акции ЕМ и бонды государств с рейтингом ниже ВВВ. Думаю именно там будет самый заработок в следующие 5 лет.
St/2 REIT нерухомість Думаю нафтові активи великого росту уже не покажуть інвест фонди скорочують свій нафтовий портфель; в моді зараз відновлювані джерела. Метали та ринки що розвиваються можуть показати ріст По Бондам не знаю я в них не інвестую; поки що.
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить. "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ukrainian Повторюсь в который раз. Экономика это наука об обмене. У инвестора всегда есть выбор во что вложить, и с точки долгосрочной корреляции выбор совсем не большой, 3-4 может 5 активов. И сравнивая эти классы, акции уже не выглядят как плохой вариант.