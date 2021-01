Додано: Суб 02 січ, 2021 04:10

TOKYO -- A trip of 500 km on one charge. A recharge from zero to full in 10 minutes. All with minimal safety concerns. The solid-state battery being introduced by Toyota promises to be a game changer not just for electric vehicles but for an entire industry.



The technology is a potential cure-all for the drawbacks facing electric vehicles that run on conventional lithium-ion batteries, including the relatively short distance traveled on a single charge as well as charging times. Toyota plans to be the first company to sell an electric vehicle equipped with a solid-state battery in the early 2020s. The world's largest automaker will unveil a prototype next year.



