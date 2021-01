Додано: Суб 02 січ, 2021 21:03

St/2 написав: Libo

Так Тесла на батарейках Панасотик, обычные батарейки ничего особого.

Главное это софт. Так Тесла на батарейках Панасотик, обычные батарейки ничего особого.Главное это софт.

Головне це 1)marketing2) money inflows3) profitЦе стосується будь-якого продукту починаючи теслою і закінчуючи S&P 5001) абсолютно скрізь говорять про те яка крута Тесла робо таксі і тд ; американський індекс самий самий диверсифікований і тд = супер маркетинг2) гроші лиються рікою, позичають, «грають» на свої і тд3) звісно що все росте будь то ідекс Африки чи Америки з такою кількостью притоку капіталуЦікава інформація для загального розвиткуS&P To 7,000, If Retail Investors Don't Crash It First - Inelastic Market HypothesisGabaix from Harvard and Koijen from Chicago Booth developed the Inelastic Market Hypothesis framework that explains market volatility.They find that, on aggregate, $1 invested in the stock market increases the value of the market by $5.Further, households have the single strongest impact on stock prices. By selling just 0.5% of the market, it crashes by 50%.Цікаві думкиS&P 500 valuation metrics are all close to the 100% percentile which means the stock market has never been so expensive as it is now. However stocks just keep going up. How come?Well, it is about the fund flows where more money into stocks, pushed them higher and as long as bonds have a negative real yield, we can expect stocks to go higher and higher.There is a 14% chance of a 42% stock market crash happening in 2021. On average a market crash, thus a drop larger than 20% happens every 6.92 years. This is a given as we have had 13 stock market crashes since 1928.As it is a given, the key is to have a strategy because you can't predict a crash, you can only take advantage of one if you understand what you are buying and adjust for the probabilities in the market.Тобто він бачить проблеми економіки і те що маркет дуже пере куплений, як ніколи в історії, але тим не менше поки гроші течуть рікою а ставка по Бондам негативна ринок буде рости і далі: тому він оцінює ризик крашу як 14% в цьому році.ПС музика продовжує грати, гуляємо на всіППС я думаю детонатором стане рішення центробанку підняти ставку і це не буде раніше ніж повна вакцинація населення тобто: мабуть уже в 2022Зате потім полетить вниз так що мало нікому не покажеться, 2008 буде дитячим лепетом