Libo
Так Тесла на батарейках Панасотик, обычные батарейки ничего особого.
Главное это софт.
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: Суб 02 січ, 2021 19:54
Libo
Так Тесла на батарейках Панасотик, обычные батарейки ничего особого.
Главное это софт.
Додано: Суб 02 січ, 2021 21:01
Не только Панасоник. У Теслы есть свои батарейки и главное есть целое направление, которое занимается усовершенствованием технологии, увеличением срока жизни и их мощности. Произвести миллионы новых корпусов для EV не проблема, проблема произвести необходимое для них количество качественных батареек. В перспективе это сможет только Тесла. Другие производители EV будут стоять в длинной очереди или ставить на свои EV паршивые батарейки, а это снижение срока их службы, умньшение запаса хода и т.д.
Додано: Суб 02 січ, 2021 21:03
Головне це 1)marketing
2) money inflows
3) profit
Це стосується будь-якого продукту починаючи теслою і закінчуючи S&P 500
1) абсолютно скрізь говорять про те яка крута Тесла робо таксі і тд ; американський індекс самий самий диверсифікований і тд = супер маркетинг
2) гроші лиються рікою, позичають, «грають» на свої і тд
3) звісно що все росте будь то ідекс Африки чи Америки з такою кількостью притоку капіталу
Цікава інформація для загального розвитку
S&P To 7,000, If Retail Investors Don't Crash It First - Inelastic Market Hypothesis
Gabaix from Harvard and Koijen from Chicago Booth developed the Inelastic Market Hypothesis framework that explains market volatility.
They find that, on aggregate, $1 invested in the stock market increases the value of the market by $5.
Further, households have the single strongest impact on stock prices. By selling just 0.5% of the market, it crashes by 50%.
Цікаві думки
S&P 500 valuation metrics are all close to the 100% percentile which means the stock market has never been so expensive as it is now. However stocks just keep going up. How come?
Well, it is about the fund flows where more money into stocks, pushed them higher and as long as bonds have a negative real yield, we can expect stocks to go higher and higher.
There is a 14% chance of a 42% stock market crash happening in 2021. On average a market crash, thus a drop larger than 20% happens every 6.92 years. This is a given as we have had 13 stock market crashes since 1928.
As it is a given, the key is to have a strategy because you can't predict a crash, you can only take advantage of one if you understand what you are buying and adjust for the probabilities in the market.
Тобто він бачить проблеми економіки і те що маркет дуже пере куплений, як ніколи в історії, але тим не менше поки гроші течуть рікою а ставка по Бондам негативна ринок буде рости і далі: тому він оцінює ризик крашу як 14% в цьому році.
ПС музика продовжує грати, гуляємо на всі
ППС я думаю детонатором стане рішення центробанку підняти ставку і це не буде раніше ніж повна вакцинація населення тобто: мабуть уже в 2022
Зате потім полетить вниз так що мало нікому не покажеться, 2008 буде дитячим лепетом
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Додано: Нед 03 січ, 2021 22:27
Я не понимаю, разве так сложно наложить динамику ставок ФРС на график S&P500?
И о чудо, не всегда когда растет ставка падает рынок.
И кстати, ФРС таргетирует не инфляцию, а занятость.
А один раз получив чек, негритосик больше никогда работать не будет.
И когда инфляция заставит ФРС подымать ставку - пройдет еще несколько лет пока рынки остановятся.
Такой шанс бывает раз в жизни....
Додано: Нед 03 січ, 2021 22:41
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Додано: Пон 04 січ, 2021 00:02
В карбо.
Додано: Пон 04 січ, 2021 00:11
Re: Идеи для торговли на рынках США
The Fed manages inflation while promoting maximum employment and stable interest rates. The Fed sets a 2% inflation target for the core inflation rate.
І інфляцію і зайнятість.
Про який шанс ви говорите не зовсім розумію. То що перекуплені ринки сходили на трьох річні низи? Якщо про упущений шанс купити теслу за $200 чи біткойн за $3000 ну тут згоден такий шанс раз на життя, але тут хто ж міг передбачити такий ріст.
Зараз ми є свідками творіння матері всіх бульбашок.
Досить подивитись на роздуті баланси центробанків США, Канади при ультра низьких ставках і дихаючих на ладан бізнесах.
Подивимось тоді на ефект margin calls в дії.
ПС як я уже казав 50-60% кешу і купляти щось недооцінене
До речі за Остані двадцять років найбільш прибутковими виявились інвестиції в нерухомість потім золото потім нафта а лиш після них хвалений супер диверсифікований американський індекс
Востаннє редагувалось Ukrainian в Пон 04 січ, 2021 00:20, всього редагувалось 1 раз.
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Додано: Пон 04 січ, 2021 00:16
Там или/или - что первое случится. Если инфляция превысит 2% раньше, чем занятость вернется к нормальному уровню, то придется ужесточать монетарную политику, несмотря на безработных (более вероятно). Если же инфляция будет оставаться в пределах 2%, то монетарную политику не будут ужесточать до тех пор, пока занятость не вернется к нормальному уровню (менее вероятно)
Судя по динамике цен на продовольственные коммоды (да и углеводороды - тоже), такая необходимость возникнет уже в 2021-м. Хотя я бы не зацикливался на ставке - ее можно не трогать и обуздать инфляцию, ограничивая бюджетный дефицит. Так действовали в 2010-2015 гг. Тогда рынки продолжили расти, но только потому что хорошенько отсушились в 2008-2009 гг. Сегодня же ситуация радикально другая, и на уменьшение объемов эмиссии легко могут ответить обвалом
Додано: Пон 04 січ, 2021 13:11
Re: Идеи для торговли на рынках США
Читаем последнее заявление Пауэлла.
Пока долгосрочная инфляция (за 10 лет) не превысить 3%, ФРС будет смотреть только на занятость.
Сейчас средняя за 10 лет 1,8%. Если в 2021 инфляция будет 6%, то средняя за 10 лет все равно будет ниже 3%
Додано: Пон 04 січ, 2021 13:24
Re: Идеи для торговли на рынках США
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