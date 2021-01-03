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на тему Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.

#<1 ... 166167168169 Додано: Пон 04 січ, 2021 13:45 Ukrainian написав: Тобто він бачить проблеми економіки і те що маркет дуже пере куплений, як ніколи в історії, але тим не менше поки гроші течуть рікою а ставка по Бондам негативна ринок буде рости і далі: тому він оцінює ризик крашу як 14% в цьому році.

ПС музика продовжує грати, гуляємо на всі

ППС я думаю детонатором стане рішення центробанку підняти ставку і це не буде раніше ніж повна вакцинація населення тобто: мабуть уже в 2022

Зате потім полетить вниз так що мало нікому не покажеться, 2008 буде дитячим лепетом Тобто він бачить проблеми економіки і те що маркет дуже пере куплений, як ніколи в історії, але тим не менше поки гроші течуть рікою а ставка по Бондам негативна ринок буде рости і далі: тому він оцінює ризик крашу як 14% в цьому році.ПС музика продовжує грати, гуляємо на всіППС я думаю детонатором стане рішення центробанку підняти ставку і це не буде раніше ніж повна вакцинація населення тобто: мабуть уже в 2022Зате потім полетить вниз так що мало нікому не покажеться, 2008 буде дитячим лепетом



Ты совершенно не понимаешь фондовый рынок и в плену стереотипов.

Начнем с кризисов, обвалов и прочих пугалок для детворы.

Я переживал их и совершенно не боюсь. В 2009-м мой портфель падал в 2 раза, но через несколько лет он уже вырос в 10 раз по савнению с докризисным. В марте 2020 года портфель также упал в 2 раза, но уже тоже вырос в 2 раза по сравнению с доковидным уровнем. Т.е. за время ковидного кризиса я стал в 2 раза богаче! И ты меня еще будешь кризисами пугать?!

Что касается повышения ставки. Объясняю на пальцах. Сейчас ставка в банке 1%. Пусть повысят аж на 1-2%. Ринусь ли я в кеш и в банк? Никогда. А почему? А потому что по своему дивидендному портфелю я получаю 3,4,5,6 и так до 13% дивидендов в год! Меня в плане доходности банки не прельщают. Да, я держу какую-то часть средств, но для увеличения капитала они не имеют смысла, поскольку проценты по вкладам не покрывают даже реальную инфляцию.

И еще задумайся, почему самые богатые люди дежат свои миллиарды исключительно в акциях, в х. не дуют, не переживают и только богатеют? Ты совершенно не понимаешь фондовый рынок и в плену стереотипов.Начнем с кризисов, обвалов и прочих пугалок для детворы.Я переживал их и совершенно не боюсь. В 2009-м мой портфель падал в 2 раза, но через несколько лет он уже вырос в 10 раз по савнению с докризисным. В марте 2020 года портфель также упал в 2 раза, но уже тоже вырос в 2 раза по сравнению с доковидным уровнем.Т.е. за время ковидного кризиса я стал в 2 раза богаче! И ты меня еще будешь кризисами пугать?!Что касается повышения ставки. Объясняю на пальцах. Сейчас ставка в банке 1%. Пусть повысят аж на 1-2%. Ринусь ли я в кеш и в банк? Никогда. А почему? А потому что по своему дивидендному портфелю я получаю 3,4,5,6 и так до 13% дивидендов в год! Меня в плане доходности банки не прельщают. Да, я держу какую-то часть средств, но для увеличения капитала они не имеют смысла, поскольку проценты по вкладам не покрывают даже реальную инфляцию.И еще задумайся, почему самые богатые люди дежат свои миллиарды исключительно в акциях, в х. не дуют, не переживают и только богатеют? Libo 2

Повідомлень: 9143 З нами з: 14.11.11 Подякував: 364 раз. Подякували: 4147 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 166167168169 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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