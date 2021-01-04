Додано: Пон 04 січ, 2021 13:45

Ukrainian написав: Тобто він бачить проблеми економіки і те що маркет дуже пере куплений, як ніколи в історії, але тим не менше поки гроші течуть рікою а ставка по Бондам негативна ринок буде рости і далі: тому він оцінює ризик крашу як 14% в цьому році.

ПС музика продовжує грати, гуляємо на всі

ППС я думаю детонатором стане рішення центробанку підняти ставку і це не буде раніше ніж повна вакцинація населення тобто: мабуть уже в 2022

Зате потім полетить вниз так що мало нікому не покажеться, 2008 буде дитячим лепетом Тобто він бачить проблеми економіки і те що маркет дуже пере куплений, як ніколи в історії, але тим не менше поки гроші течуть рікою а ставка по Бондам негативна ринок буде рости і далі: тому він оцінює ризик крашу як 14% в цьому році.ПС музика продовжує грати, гуляємо на всіППС я думаю детонатором стане рішення центробанку підняти ставку і це не буде раніше ніж повна вакцинація населення тобто: мабуть уже в 2022Зате потім полетить вниз так що мало нікому не покажеться, 2008 буде дитячим лепетом

Ты совершенно не понимаешь фондовый рынок и в плену стереотипов.Начнем с кризисов, обвалов и прочих пугалок для детворы.Я переживал их и совершенно не боюсь. В 2009-м мой портфель падал в 2 раза, но через несколько лет он уже вырос в 10 раз по савнению с докризисным. В марте 2020 года портфель также упал в 2 раза, но уже тоже вырос в 2 раза по сравнению с доковидным уровнем.Т.е. за время ковидного кризиса я стал в 2 раза богаче! И ты меня еще будешь кризисами пугать?!Что касается повышения ставки. Объясняю на пальцах. Сейчас ставка в банке 1%. Пусть повысят аж на 1-2%. Ринусь ли я в кеш и в банк? Никогда. А почему? А потому что по своему дивидендному портфелю я получаю 3,4,5,6 и так до 13% дивидендов в год! Меня в плане доходности банки не прельщают. Да, я держу какую-то часть средств, но для увеличения капитала они не имеют смысла, поскольку проценты по вкладам не покрывают даже реальную инфляцию.И еще задумайся, почему самые богатые люди дежат свои миллиарды исключительно в акциях, в х. не дуют, не переживают и только богатеют?