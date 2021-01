Додано: Пон 04 січ, 2021 20:27

St/2 написав: По меньше читайте аналитиков которые на зарплате, а не в рынке. По меньше читайте аналитиков которые на зарплате, а не в рынке.

Таких теж читаємоOverall, I am cautiously optimistic about 2021. Portfolio weightings in cash and, especially, bonds should be reduced. Stocks should be given priority, especially those that are economically sensitive.