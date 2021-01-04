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Идеи для торговли
на рынках США

Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<1 ... 166167168169
Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 13:45

  Ukrainian написав: Тобто він бачить проблеми економіки і те що маркет дуже пере куплений, як ніколи в історії, але тим не менше поки гроші течуть рікою а ставка по Бондам негативна ринок буде рости і далі: тому він оцінює ризик крашу як 14% в цьому році.
ПС музика продовжує грати, гуляємо на всі :lol:
ППС я думаю детонатором стане рішення центробанку підняти ставку і це не буде раніше ніж повна вакцинація населення тобто: мабуть уже в 2022 :roll:
Зате потім полетить вниз так що мало нікому не покажеться, 2008 буде дитячим лепетом


Ты совершенно не понимаешь фондовый рынок и в плену стереотипов.
Начнем с кризисов, обвалов и прочих пугалок для детворы.
Я переживал их и совершенно не боюсь. В 2009-м мой портфель падал в 2 раза, но через несколько лет он уже вырос в 10 раз по савнению с докризисным. В марте 2020 года портфель также упал в 2 раза, но уже тоже вырос в 2 раза по сравнению с доковидным уровнем. :shock: Т.е. за время ковидного кризиса я стал в 2 раза богаче! И ты меня еще будешь кризисами пугать?!
Что касается повышения ставки. Объясняю на пальцах. Сейчас ставка в банке 1%. Пусть повысят аж на 1-2%. Ринусь ли я в кеш и в банк? Никогда. А почему? А потому что по своему дивидендному портфелю я получаю 3,4,5,6 и так до 13% дивидендов в год! Меня в плане доходности банки не прельщают. Да, я держу какую-то часть средств, но для увеличения капитала они не имеют смысла, поскольку проценты по вкладам не покрывают даже реальную инфляцию.
И еще задумайся, почему самые богатые люди дежат свои миллиарды исключительно в акциях, в х. не дуют, не переживают и только богатеют? :roll:
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 16:55

Re: Идеи для торговли на рынках США

  Libo написав:Начнем с кризисов

Я поки що моніторю Ріо тінто проб’ють чи не проб’ють all time high
Минулий пік був в березні 2008
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 18:31

Шта праисходить?

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Куди поділись бички?
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 18:35

  Ukrainian написав:
  Libo написав:Начнем с кризисов

Я поки що моніторю Ріо тінто проб’ють чи не проб’ють all time high
Минулий пік був в березні 2008


О, да! RIO моя кормилица и любимица, которой я никогда не изменял. Основа стабильности моего портфеля. Всё приходяще, а RIO вечна. 8)
ЗЫ
С акциями всё как с женщинами. С легкомысленной модницей и красавицей Теслой можно пошпилиться, хорошо поразвлечься, без залёта, получить наслаждение и потом без сожаления при случае расстаться, а вот RIO как надежная и преданая домашняя женщина, с которой ты подсознательно до конца, пусть она и не такая уж красивая и секси как Тесла. :oops: Господи прости. :?
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 20:27

Re: Идеи для торговли на рынках США

  St/2 написав:По меньше читайте аналитиков которые на зарплате, а не в рынке.

Таких теж читаємо
Overall, I am cautiously optimistic about 2021. Portfolio weightings in cash and, especially, bonds should be reduced. Stocks should be given priority, especially those that are economically sensitive.
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 22:25

Re: Идеи для торговли на рынках США

Инвесторы в Теслу потеряли чувство реальности. Nio - радует.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 23:33

  airmax78 написав:Инвесторы в Теслу потеряли чувство реальности. Nio - радует.


Инвесторы Теслы хотят заработать на щедрый рождественский стол и вообще красиво жить. Инвесторы NIO вкусят этот сладкий нектар обогащения 9-го января.
Раздают деньги - не мешкай, просто подставляй своё инвестиционное ведро.
:lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 23:53

  St/2 написав:Читаем последнее заявление Пауэлла.
Пока долгосрочная инфляция (за 10 лет) не превысить 3%, ФРС будет смотреть только на занятость.
Сейчас средняя за 10 лет 1,8%. Если в 2021 инфляция будет 6%, то средняя за 10 лет все равно будет ниже 3%


Не встречал такого заявления. И не нахожу по поиску. У вас ссылка под рукой? Спасибо!

  St/2 написав:За 25 лет ФРС 3 раза была в стадии роста ставок, и все 3 раза рынки росли.
Все три Карл!!!


В третьем выделенном периоде каждая итерация поднятия ставки летом-осенью 2018-го обваливала фонду все ниже и ниже. На растущей экономике и прекрасной корп. отчетности! Хорошо это помню, да и на графике видно.

Ненулевые ставки <1% рынок акций держит, >=1% - нет.

PS: для долгосрочных инвесторов в рынке то, что я написал - пофиг. Но для новеньких важна точка входа - ошибка с ней может стоить пары лет убытков. Мне показалось, спор именно об этом. А старожилам рынка нет сейчас смысла выходить в деньги - с этим согласен
zРадио
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