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Идеи для торговли
на рынках США

Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<1 ... 166167168169
Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 13:45

  Ukrainian написав: Тобто він бачить проблеми економіки і те що маркет дуже пере куплений, як ніколи в історії, але тим не менше поки гроші течуть рікою а ставка по Бондам негативна ринок буде рости і далі: тому він оцінює ризик крашу як 14% в цьому році.
ПС музика продовжує грати, гуляємо на всі :lol:
ППС я думаю детонатором стане рішення центробанку підняти ставку і це не буде раніше ніж повна вакцинація населення тобто: мабуть уже в 2022 :roll:
Зате потім полетить вниз так що мало нікому не покажеться, 2008 буде дитячим лепетом


Ты совершенно не понимаешь фондовый рынок и в плену стереотипов.
Начнем с кризисов, обвалов и прочих пугалок для детворы.
Я переживал их и совершенно не боюсь. В 2009-м мой портфель падал в 2 раза, но через несколько лет он уже вырос в 10 раз по савнению с докризисным. В марте 2020 года портфель также упал в 2 раза, но уже тоже вырос в 2 раза по сравнению с доковидным уровнем. :shock: Т.е. за время ковидного кризиса я стал в 2 раза богаче! И ты меня еще будешь кризисами пугать?!
Что касается повышения ставки. Объясняю на пальцах. Сейчас ставка в банке 1%. Пусть повысят аж на 1-2%. Ринусь ли я в кеш и в банк? Никогда. А почему? А потому что по своему дивидендному портфелю я получаю 3,4,5,6 и так до 13% дивидендов в год! Меня в плане доходности банки не прельщают. Да, я держу какую-то часть средств, но для увеличения капитала они не имеют смысла, поскольку проценты по вкладам не покрывают даже реальную инфляцию.
И еще задумайся, почему самые богатые люди дежат свои миллиарды исключительно в акциях, в х. не дуют, не переживают и только богатеют? :roll:
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 16:55

Re: Идеи для торговли на рынках США

  Libo написав:Начнем с кризисов

Я поки що моніторю Ріо тінто проб’ють чи не проб’ють all time high
Минулий пік був в березні 2008
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 18:31

Шта праисходить?

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Куди поділись бички?
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 18:35

  Ukrainian написав:
  Libo написав:Начнем с кризисов

Я поки що моніторю Ріо тінто проб’ють чи не проб’ють all time high
Минулий пік був в березні 2008


О, да! RIO моя кормилица и любимица, которой я никогда не изменял. Основа стабильности моего портфеля. Всё приходяще, а RIO вечна. 8)
ЗЫ
С акциями всё как с женщинами. С легкомысленной модницей и красавицей Теслой можно пошпилиться, хорошо поразвлечься, без залёта, получить наслаждение и потом без сожаления при случае расстаться, а вот RIO как надежная и преданая домашняя женщина, с которой ты подсознательно до конца, пусть она и не такая уж красивая и секси как Тесла. :oops: Господи прости. :?
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 20:27

Re: Идеи для торговли на рынках США

  St/2 написав:По меньше читайте аналитиков которые на зарплате, а не в рынке.

Таких теж читаємо
Overall, I am cautiously optimistic about 2021. Portfolio weightings in cash and, especially, bonds should be reduced. Stocks should be given priority, especially those that are economically sensitive.
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 22:25

Re: Идеи для торговли на рынках США

Инвесторы в Теслу потеряли чувство реальности. Nio - радует.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 23:33

  airmax78 написав:Инвесторы в Теслу потеряли чувство реальности. Nio - радует.


Инвесторы Теслы хотят заработать на щедрый рождественский стол и вообще красиво жить. Инвесторы NIO вкусят этот сладкий нектар обогащения 9-го января.
Раздают деньги - не мешкай, просто подставляй своё инвестиционное ведро.
:lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 23:53

  St/2 написав:Читаем последнее заявление Пауэлла.
Пока долгосрочная инфляция (за 10 лет) не превысить 3%, ФРС будет смотреть только на занятость.
Сейчас средняя за 10 лет 1,8%. Если в 2021 инфляция будет 6%, то средняя за 10 лет все равно будет ниже 3%


Не встречал такого заявления. И не нахожу по поиску. У вас ссылка под рукой? Спасибо!

  St/2 написав:За 25 лет ФРС 3 раза была в стадии роста ставок, и все 3 раза рынки росли.
Все три Карл!!!


В третьем выделенном периоде каждая итерация поднятия ставки летом-осенью 2018-го обваливала фонду все ниже и ниже. На растущей экономике и прекрасной корп. отчетности! Хорошо это помню, да и на графике видно.

Ненулевые ставки <1% рынок акций держит, >=1% - нет.

PS: для долгосрочных инвесторов в рынке то, что я написал - пофиг. Но для новеньких важна точка входа - ошибка с ней может стоить пары лет убытков. Мне показалось, спор именно об этом. А старожилам рынка нет сейчас смысла выходить в деньги - с этим согласен
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 01:18

Завтра всем болеть за республиканцев.
Чтобы праздник продолжался. :lol:

Who is winning in Georgia?

A Democrat has not won in a Senate race in Georgia for decades so it will be an uphill struggle for them.

The Republican candidates also won more votes in both races when it was a larger field in November.

But Mr Biden narrowly won there in the presidential contest by tapping into an effective get-out-to-vote campaign among African Americans.


Voting began weeks ago and early indications suggest a high turnout, possibly a record for a run-off in the state.

Ballot counting will begin at 19:00 local time on Tuesday, once polls close, though there could be a wait for results.

Polling shows a very tight contest in both races even with less than a day left, though many are looking at polls with scepticism, as they missed the mark during the presidential election.

The state is around 52% non-Latino white and 32% black, according to 2019 census data.

Black residents made up nearly half of the 1.9 million increase in Georgia's voting population since 2000, according to the Pew Research Center. In 2019, 2.5 million black voters made up a third of the total Georgia electorate.

The Biden-Harris win in the state was the first time in 30 years Georgia went to a Democratic presidential candidate.

This election-eve, President Donald Trump will hold a rally to support the two Republicans. Mr Perdue, however, will only be participating virtually after coming into contact with a Covid-positive individual. He and his wife have tested negative, but have remained in quarantine.

President-elect Joe Biden will campaign on behalf of the two Democrats on 4 January as well, with Vice President-elect Kamala Harris travelling to the state a day earlier.
Libo
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