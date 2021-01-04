Сентябрьские протоколы, перевод Егора Сусина
Одновременно ФРС указывает на крайне высокую неопределенность и непредсказуемость экономической ситуации в связи с COVID-19. Прогнозы по безработице понижены, в 2023 году ФРС ожидает ее близкой к долгосрочной цели (4.0%), также прогнозируется возврат к цели и инфляции. Но, т.к. стратегия пересмотрена и таргетируется средняя инфляция – то ФРС не планирует повышать ставку и до 2024 года и оставит ее на нулевом уровне. Комментарии ФРС предполагают повышение ставки лишь тогда, когда инфляция будет некоторое время превышать 2%. Показатель безработицы – это не единственная цель по занятости, будет учитываться коэффициент участия в рабочей силе (не прошло и пяти лет), зарплаты и прочее. Из высказываний ФРС - они вряд ли повысят ставку ранее, чем через 4-5 лет. Регулятор продолжит покупать облигации на $120 млрд и более (если потребуется) ежемесячно, чтобы «способствовать созданию благоприятных финансовых условий».
Ключевое изменение, ФРС начинает следить и за безработицей и за инфляцией.
Но вместо краткосрочной инфляции, условно годовой, они переключают внимание на среднесрочную - за 10 лет.
Чтобы средняя за 10 лет стала 3% и ФРС тормознул со стимулами. Нужно либо один год 6%, либо четыре года по 4%.
Опять же не забываем, что в инфляцию не входит нефть, зерно и золото. В корзине, продукты и услуги с высокой добавленной стоимостью. А в условиях стагнации доходов населения, будут падать валовые продажи, потому бизнес будет гнаться не за маржой, а за долей рынка. Логика понятна, если конкурент закроется, и мы будем продавать его клиентам пусть в 0, то когда позитивная динамика вернется, выжившие получат лояльных клиентов, а новичкам придется начинать все с нуля.
Потому скорее всего ближайшие год или два мы будем наблюдать картину, когда батон будет дешеветь на дорожающем сырье.
zРадио написав:
Ненулевые ставки <1% рынок акций держит, >=1% - нет.
PS: для долгосрочных инвесторов в рынке то, что я написал - пофиг. Но для новеньких важна точка входа - ошибка с ней может стоить пары лет убытков. Мне показалось, спор именно об этом. А старожилам рынка нет сейчас смысла выходить в деньги - с этим согласен
Карл, ну Карл!!! Зачем летать в своих фантазиях, посмотри на бренную землю
Смотрим последний период роста ставок.
Первое повышение состоялось в конце 2016 года (хотя я принципиально не согласен, нужно считать с момента уменьшения QE3 в 2015, ну да ладно, для простоты подойдем формально). SPX был 2100. И за 2 года рынок вырос до 2900. Это +40% за два года на ежеквартальном поднятии ставки ставки со стороны ФРС.
Вторым графиком я добавил индекс Бразилии, можно заменить на любой адекватный рынок ЕМ, даже РФ. Так вот Бразилия выросла с 5000 до 10000. Это +100% за 2 года на росте ставок!!!
В предыдущем цикле Бразильцы выросли с 2000 до 5000 за 4 года повышения ставок.
Еще более ранний цикл повышения конца 90х, рост с 500 до 2000. +300%
Оно и понятно, индексы не есть вся экономика. Эплу или Амазону не нужны деньги, да и газпром или чайна петролиум не нуждаются в кредитах в период роста цен на сырье. В SPX ТОП6 компаний это четверть индекса, в странах ЕМ больше половины.
Общие выводы.
1. ФРС не будет спешить с ростом ставок, так как поднять занятость тяжело, а средняя инфляция меняется очень медленно.
2. Рост ставок не есть конец роста рынка, скорее средина. Период когда сильные становятся все сильнее.