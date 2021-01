Форуми / Фондовий ринок: цінні папери,

Не встречал такого заявления. И не нахожу по поиску. У вас ссылка под рукой? Спасибо! Не встречал такого заявления. И не нахожу по поиску. У вас ссылка под рукой? Спасибо!



Сентябрьские протоколы, перевод Егора Сусина

Одновременно ФРС указывает на крайне высокую неопределенность и непредсказуемость экономической ситуации в связи с COVID-19. Прогнозы по безработице понижены, в 2023 году ФРС ожидает ее близкой к долгосрочной цели (4.0%), также прогнозируется возврат к цели и инфляции. Но, т.к. стратегия пересмотрена и таргетируется средняя инфляция – то ФРС не планирует повышать ставку и до 2024 года и оставит ее на нулевом уровне. Комментарии ФРС предполагают повышение ставки лишь тогда, когда инфляция будет некоторое время превышать 2%. Показатель безработицы – это не единственная цель по занятости, будет учитываться коэффициент участия в рабочей силе (не прошло и пяти лет), зарплаты и прочее. Из высказываний ФРС - они вряд ли повысят ставку ранее, чем через 4-5 лет. Регулятор продолжит покупать облигации на $120 млрд и более (если потребуется) ежемесячно, чтобы «способствовать созданию благоприятных финансовых условий».

Ключевое изменение, ФРС начинает следить и за безработицей и за инфляцией.

Но вместо краткосрочной инфляции, условно годовой, они переключают внимание на среднесрочную - за 10 лет.

Чтобы средняя за 10 лет стала 3% и ФРС тормознул со стимулами. Нужно либо один год 6%, либо четыре года по 4%.

Опять же не забываем, что в инфляцию не входит нефть, зерно и золото. В корзине, продукты и услуги с высокой добавленной стоимостью. А в условиях стагнации доходов населения, будут падать валовые продажи, потому бизнес будет гнаться не за маржой, а за долей рынка. Логика понятна, если конкурент закроется, и мы будем продавать его клиентам пусть в 0, то когда позитивная динамика вернется, выжившие получат лояльных клиентов, а новичкам придется начинать все с нуля.

Потому скорее всего ближайшие год или два мы будем наблюдать картину, когда батон будет дешеветь на дорожающем сырье.





zРадио написав: St/2 написав: За 25 лет ФРС 3 раза была в стадии роста ставок, и все 3 раза рынки росли.

Все три Карл!!!

За 25 лет ФРС 3 раза была в стадии роста ставок, и все 3 раза рынки росли.Все три Карл!!!





Ненулевые ставки <1% рынок акций держит, >=1% - нет.



PS: для долгосрочных инвесторов в рынке то, что я написал - пофиг. Но для новеньких важна точка входа - ошибка с ней может стоить пары лет убытков. Мне показалось, спор именно об этом. А старожилам рынка нет сейчас смысла выходить в деньги - с этим согласен Ненулевые ставки <1% рынок акций держит, >=1% - нет.PS: для долгосрочных инвесторов в рынке то, что я написал - пофиг. Но для новеньких важна точка входа - ошибка с ней может стоить пары лет убытков. Мне показалось, спор именно об этом. А старожилам рынка нет сейчас смысла выходить в деньги - с этим согласен

Карл, ну Карл!!! Зачем летать в своих фантазиях, посмотри на бренную землю



Смотрим последний период роста ставок.

Первое повышение состоялось в конце 2016 года (хотя я принципиально не согласен, нужно считать с момента уменьшения QE3 в 2015, ну да ладно, для простоты подойдем формально). SPX был 2100. И за 2 года рынок вырос до 2900. Это +40% за два года на ежеквартальном поднятии ставки ставки со стороны ФРС.

Вторым графиком я добавил индекс Бразилии, можно заменить на любой адекватный рынок ЕМ, даже РФ. Так вот Бразилия выросла с 5000 до 10000. Это +100% за 2 года на росте ставок!!!

В предыдущем цикле Бразильцы выросли с 2000 до 5000 за 4 года повышения ставок.

Еще более ранний цикл повышения конца 90х, рост с 500 до 2000. +300%

Оно и понятно, индексы не есть вся экономика. Эплу или Амазону не нужны деньги, да и газпром или чайна петролиум не нуждаются в кредитах в период роста цен на сырье. В SPX ТОП6 компаний это четверть индекса, в странах ЕМ больше половины.



Общие выводы.

1. ФРС не будет спешить с ростом ставок, так как поднять занятость тяжело, а средняя инфляция меняется очень медленно.

2. Рост ставок не есть конец роста рынка, скорее средина. Период когда сильные становятся все сильнее. Сентябрьские протоколы, перевод Егора СусинаКлючевое изменение, ФРС начинает следить и за безработицей и за инфляцией.Но вместо краткосрочной инфляции, условно годовой, они переключают внимание на среднесрочную - за 10 лет.Чтобы средняя за 10 лет стала 3% и ФРС тормознул со стимулами. Нужно либо один год 6%, либо четыре года по 4%.Опять же не забываем, что в инфляцию не входит нефть, зерно и золото. В корзине, продукты и услуги с высокой добавленной стоимостью. А в условиях стагнации доходов населения, будут падать валовые продажи, потому бизнес будет гнаться не за маржой, а за долей рынка. Логика понятна, если конкурент закроется, и мы будем продавать его клиентам пусть в 0, то когда позитивная динамика вернется, выжившие получат лояльных клиентов, а новичкам придется начинать все с нуля.Потому скорее всего ближайшие год или два мы будем наблюдать картину, когда батон будет дешеветь на дорожающем сырье.Карл, ну Карл!!! Зачем летать в своих фантазиях, посмотри на бренную землюСмотрим последний период роста ставок.Первое повышение состоялось в конце 2016 года (хотя я принципиально не согласен, нужно считать с момента уменьшения QE3 в 2015, ну да ладно, для простоты подойдем формально). SPX был 2100. И за 2 года рынок вырос до 2900. Это +40% за два года на ежеквартальном поднятии ставки ставки со стороны ФРС.Вторым графиком я добавил индекс Бразилии, можно заменить на любой адекватный рынок ЕМ, даже РФ. Так вот Бразилия выросла с 5000 до 10000. Это +100% за 2 года на росте ставок!!!В предыдущем цикле Бразильцы выросли с 2000 до 5000 за 4 года повышения ставок.Еще более ранний цикл повышения конца 90х, рост с 500 до 2000. +300%Оно и понятно, индексы не есть вся экономика. Эплу или Амазону не нужны деньги, да и газпром или чайна петролиум не нуждаются в кредитах в период роста цен на сырье. В SPX ТОП6 компаний это четверть индекса, в странах ЕМ больше половины.Общие выводы.1. ФРС не будет спешить с ростом ставок, так как поднять занятость тяжело, а средняя инфляция меняется очень медленно.2. Рост ставок не есть конец роста рынка, скорее средина. Период когда сильные становятся все сильнее. St/2

Повідомлень: 10815 З нами з: 02.09.08 Подякував: 666 раз. Подякували: 1584 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Вів 05 січ, 2021 10:11 Ukrainian написав: В штатах інша проблемка нависає масово не платять рент

Поки що заборону на примусове виселення перенесли на місяць, але це без конечно тривати не буде, капіталізм як не як.

Currently as we all know there’s a huge rental paying problem about 17 million Americans are behind as of 12/14/2020 and 5.7 million of those are likely to be evicted in the next 2 months. (This doesn’t consider commercial).



І на додачу

Пишуть що британські науковці занепокоєні що вакцина може виявитись неєфективною проти нового варіанту ковіду з Африки В штатах інша проблемка нависає масово не платять рентПоки що заборону на примусове виселення перенесли на місяць, але це без конечно тривати не буде, капіталізм як не як.Currently as we all know there’s a huge rental paying problem about 17 million Americans are behind as of 12/14/2020 and 5.7 million of those are likely to be evicted in the next 2 months. (This doesn’t consider commercial).І на додачуПишуть що британські науковці занепокоєні що вакцина може виявитись неєфективною проти нового варіанту ковіду з Африки

Писав це десь місяць тому, як пошли масовано вкидувати британський вірус...

change_pm написав: change_pm написав: Так-с, останні новини показують, шо початок вакцинації розпочато і десь до кінця 21 року повинно бути вакциновано (прогнозно) 50-70% людства.



Наразі маємо появу новин про нову, більш швидку мутацію короновірусу. Назвемо її чи її більш продвинуту версію (яка таки може розвинутись) Ковід-20.



Наслідки нової версії вірусу - нові локдауни в ЮК. Далі, імхо, підуть і інші країни.

Хоча, локдауни вже є - Німечина, Австрія, Польща. Ніхто поки про нову версію не пише, але імхо вона вже там є ...



Прогноз:

- імхо версія Ковід-20 буде незважаючи на вакцинацію. Версія-20 скоріш за все буде розвиватись парельно існуючий, і можливо на вакцинованих може проявити себе найбільш сильно - наприклад, вбиваючи провакцинованого швидше і без варіантів.



Вважаю варіант Ковід-20 + вакцина найбільш вірогіднішим чорним лебедем 21 року.



В випадку його реалізації буде ВП (великий п..ц) - набагато більший, ніж в 20 році ковід-19.



ВП розписувати поки не маю можливості, уяви не вистарчає )))



Долучайтесь панове... Так-с, останні новини показують, шо початок вакцинації розпочато і десь до кінця 21 року повинно бути вакциновано (прогнозно) 50-70% людства.Наразі маємо появу новин про нову, більш швидку мутацію короновірусу. Назвемо її чи її більш продвинуту версію (яка таки може розвинутись) Ковід-20.Наслідки нової версії вірусу - нові локдауни в ЮК. Далі, імхо, підуть і інші країни.Хоча, локдауни вже є - Німечина, Австрія, Польща. Ніхто поки про нову версію не пише, але імхо вона вже там є ...В випадку його реалізації буде ВП (великий п..ц) - набагато більший, ніж в 20 році ковід-19.ВП розписувати поки не маю можливості, уяви не вистарчає )))Долучайтесь панове...

Ось така інфа з телеги по цій мутації...

Мутационные изменения вируса 2019-nCoV М3 (G3) включает в себя уже фиксировавшуюся ранее мутацию D614G (51 цепочка изменений) и мутацию трансдукции мембранного гликопротеина QHD43419 (29 цепочек изменений) в части присоединения DBSOURCE MN908947.3.

Более вирулентен + 30%, более быстрое проникновение в организм, вызывает более тяжело протекающий острый респираторный синдром. Почти 100% вероятность развития пневмонии.

Ну, скажу так - нє фонтан (



Bullish! ))) LA COUNTY EMS TELLS AMBULANCE PERSONNEL NOT TO TRANSPORT PATIENTS WITH LITTLE CHANCE OF SURVIVAL TO HOSPITALS DUE TO LACK OF OXYGEN AVAILABLE - LAT

BIDEN'S FINAL PITCH TO GEORGIA: 'VOTE BLUE AND $2000 CHECKS WILL GO OUT IMMEDIATELY'

Підкуп виборців? )))) Та невже, не може такого бути ))))

BIDEN'S FINAL PITCH TO GEORGIA: 'VOTE BLUE AND $2000 CHECKS WILL GO OUT IMMEDIATELY'

