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Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: Вів 05 січ, 2021 20:55
Тут всі по фундаменту орієнтуються?
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CuT
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Додано: Вів 05 січ, 2021 21:06
CuT написав:
Тут всі по фундаменту орієнтуються?
В фундаменту доверяю, но не совсем. В основном астральная связь с космосом. У меня дар.
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Libo
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Додано: Вів 05 січ, 2021 21:08
Писец как тревожно за Джорджию ...
Так всё хорошо идёт.
Опять бессоная ночь перед теликом.
Я уже согласен на 1:1.
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Libo
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