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Идеи для торговли
на рынках США

Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<1 ... 168169170171
Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 20:55

Тут всі по фундаменту орієнтуються?
CuT
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 21:06

  CuT написав:Тут всі по фундаменту орієнтуються?


В фундаменту доверяю, но не совсем. В основном астральная связь с космосом. У меня дар. :oops:
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 21:08

Писец как тревожно за Джорджию ...
Так всё хорошо идёт.
Опять бессоная ночь перед теликом.
Я уже согласен на 1:1. :(
Libo
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