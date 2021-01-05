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Идеи для торговли
на рынках США

Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<1 ... 168169170171
Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 20:55

Тут всі по фундаменту орієнтуються?
CuT
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 21:06

  CuT написав:Тут всі по фундаменту орієнтуються?


В фундаменту доверяю, но не совсем. В основном астральная связь с космосом. У меня дар. :oops:
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 21:08

Писец как тревожно за Джорджию ...
Так всё хорошо идёт.
Опять бессоная ночь перед теликом.
Я уже согласен на 1:1. :(
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 22:14

  zРадио написав:
Я не говорю, что при повышении с нуля на 0,25 п.п. будет обвал - может и нет. Но сейчас рынки могут обвалиться и без увеличения ставок. Финансовые показатели эмитентов находятся на уровнях 2017-2019 гг, а капитализация - на 20-50% выше. Может хватить и снижения объемов эмиссии, чтобы рынок дрогнул

После протоколов были интервью членов, там как раз объяснили механику, лимит 3% на интервале 10 лет. Открываем эксель и считаем как должна манятся инфляция, чтобы выйти на 3%.

Посмотрите результаты Велью инвесторов последние 20 лет. Они в одну калитку проигрывают индексу, а компании как раз отбирают по фин показателям. После 2000 года мир больше не будет таким как прежде. Посмотрите на ситуацию у отрасли Мутал фондов или хэдж, там полный деприснять. Или ПиЭйчДи с экономики разучились считать или старая парадигма перестала работать.
Тренд твой друг, а страшно, купи путов :roll:
St/2
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 22:37

Libo
Демократы напечатают больше :lol:
А налоги = доходы бюджета = расходы на стимул = доходы домохозяйств = доходы корпораций.
St/2
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 22:41

Democrats winning Georgia Senate runoffs could trigger 10% stock market sell-off, strategist says

A Democratic sweep could cause a downdraft of between 6% and 10%, strategist said

https://www.foxbusiness.com/markets/dem ... egist-says

Вот теперь давайте и проверим гипотезу, что фондовый рынок знает будущее и исход любого события раньше всех. :idea:
До окончания выборов еще 3 часа, потом многие часы подсчета голосов, кандидаты идут ноздря в ноздрю, а фондовый рынок еще вчера переживал, а сегодня уже весь день радостно рукоплещет победе республиканцев. 8)
Так значит завтра бум? Или как? :roll:
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 22:46

  St/2 написав:Libo
Демократы напечатают больше :lol:
А налоги = доходы бюджета = расходы на стимул = доходы домохозяйств = доходы корпораций.


Я согласен, но завтрашние эмоции ... У меня сегодня портфель просто блеск. :lol:
А завтра возьмут и насрут нам в душу и в портфель своей социалистической революцией. :( Ненавижу краснопузых, как Колчак. :?
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 23:08

Libo
Байден придет, порядок наведет.
А ко всем не согласным прилетят демократические ценности на крыльях тамогавков.
St/2
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 23:10

Бывший спикер Палаты представителей Ньют Гингрич предсказывает в обоих случаях победу республиканцев 51% на 49%. Сказал, не переживайте, готовьте на завтра место в тумбочке, будете туда завтра впихивать. :lol:
Libo
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