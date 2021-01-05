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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: Вів 05 січ, 2021 21:06
Додано: Вів 05 січ, 2021 21:08
Писец как тревожно за Джорджию ...
Так всё хорошо идёт.
Опять бессоная ночь перед теликом.
Я уже согласен на 1:1.
Додано: Вів 05 січ, 2021 22:14
После протоколов были интервью членов, там как раз объяснили механику, лимит 3% на интервале 10 лет. Открываем эксель и считаем как должна манятся инфляция, чтобы выйти на 3%.
Посмотрите результаты Велью инвесторов последние 20 лет. Они в одну калитку проигрывают индексу, а компании как раз отбирают по фин показателям. После 2000 года мир больше не будет таким как прежде. Посмотрите на ситуацию у отрасли Мутал фондов или хэдж, там полный деприснять. Или ПиЭйчДи с экономики разучились считать или старая парадигма перестала работать.
Тренд твой друг, а страшно, купи путов
Додано: Вів 05 січ, 2021 22:37
Libo
Демократы напечатают больше
А налоги = доходы бюджета = расходы на стимул = доходы домохозяйств = доходы корпораций.
Додано: Вів 05 січ, 2021 22:41
Democrats winning Georgia Senate runoffs could trigger 10% stock market sell-off, strategist says
A Democratic sweep could cause a downdraft of between 6% and 10%, strategist said
Вот теперь давайте и проверим гипотезу, что фондовый рынок знает будущее и исход любого события раньше всех.
До окончания выборов еще 3 часа, потом многие часы подсчета голосов, кандидаты идут ноздря в ноздрю, а фондовый рынок еще вчера переживал, а сегодня уже весь день радостно рукоплещет победе республиканцев.
Так значит завтра бум? Или как?
Додано: Вів 05 січ, 2021 22:46
Я согласен, но завтрашние эмоции ... У меня сегодня портфель просто блеск.
А завтра возьмут и насрут нам в душу и в портфель своей социалистической революцией. Ненавижу краснопузых, как Колчак.
Додано: Вів 05 січ, 2021 23:08
Libo
Байден придет, порядок наведет.
А ко всем не согласным прилетят демократические ценности на крыльях тамогавков.
Додано: Вів 05 січ, 2021 23:10
Бывший спикер Палаты представителей Ньют Гингрич предсказывает в обоих случаях победу республиканцев 51% на 49%. Сказал, не переживайте, готовьте на завтра место в тумбочке, будете туда завтра впихивать.
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