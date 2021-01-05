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Идеи для торговли
на рынках США

Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<1 ... 170171172173
Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 15:35

Тесла і лузери
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Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 15:37

  nekefer написав:
  Ukrainian написав:To the mind of Grantham, who called the major bubbles of 2000 and 2007

Так это статья начала 2018 года, после нее осенью 2008го фрс уже топил базар вполне успешно
А сейчас иная ситуация, сейчас нужно дать работу неграм, без протекционизма Трампа это можно сделать только через дешевые деньги и дорожающие товары, пузырь на рынках фрс пока что не волнует, в ближайший год точно

Він недавно в блумбергу відписався
https://www.bloomberg.com/news/articles ... -s-markets
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 16:11

  St/2 написав:Ukrainian у вице президента тоже голос, потому 50\50 равно победа демократов.
Кстати, обычно президент всегда берет Сенат, так устроена выборная система США


мне кажется, там еще не всё. АР дает Оссоффу +0,4% над Пердью на 98%
при разнице менее 0,5%, можно требовать пересчет
и он будет. похоже, на этом бакс сейчас довольно резво отскакивает
matroSkin
 
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