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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: Сер 06 січ, 2021 15:35
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Додано: Сер 06 січ, 2021 15:37
Він недавно в блумбергу відписався
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Додано: Сер 06 січ, 2021 16:11
мне кажется, там еще не всё. АР дает Оссоффу +0,4% над Пердью на 98%
при разнице менее 0,5%, можно требовать пересчет
и он будет. похоже, на этом бакс сейчас довольно резво отскакивает
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