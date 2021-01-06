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Идеи для торговли
на рынках США

Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<1 ... 171172173174
Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 23:47

  Libo написав:Трамп сказал всем спасибо, гоу хоум.
Занавес. :lol:

Че, оккюпай вайтхаус и сивил вор ту не будет? Чейндж пм расстроится сейчас.
airmax78
 
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