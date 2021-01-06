Че, оккюпай вайтхаус и сивил вор ту не будет? Чейндж пм расстроится сейчас.
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: Сер 06 січ, 2021 23:47
Додано: Чет 07 січ, 2021 00:40
Айфоны и теслы умеют делать, а майданы нет. Трампа еще напоследок импичнут или сразу после дембеля посадят. Даже обвала на рынках не получилось, чтоб спекули закупились. Ну ладно, у нас и без сверхприбылей тумбочки под завязку. Мира им и не больших сроков, не серьёзнее, чем по хулиганке.
Додано: Чет 07 січ, 2021 01:11
Нічого не буде в штатах «демократія» надають по шапці протестувальникам і по розвозять по карцерам. Це тільки в Україні можна парламенти штурмувати і США тільки підтримає це.
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Додано: Чет 07 січ, 2021 01:51
В 20:00 по Вашингтону в конгрессе продолжится electoral count. От Трампа теперь отвернутся даже самые преданые ему сенаторы. Позорный и бесславный дембель оранжевого орангутанга.
Додано: Чет 07 січ, 2021 09:48
Re: Идеи для торговли на рынках США
Шо там, уже всех отвезли в Сейлорскую тишину?
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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