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Идеи для торговли
на рынках США

Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<1 ... 171172173174
Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 23:47

  Libo написав:Трамп сказал всем спасибо, гоу хоум.
Занавес. :lol:

Че, оккюпай вайтхаус и сивил вор ту не будет? Чейндж пм расстроится сейчас.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 00:40

  airmax78 написав:
  Libo написав:Трамп сказал всем спасибо, гоу хоум.
Занавес. :lol:

Че, оккюпай вайтхаус и сивил вор ту не будет? Чейндж пм расстроится сейчас.


Айфоны и теслы умеют делать, а майданы нет. Трампа еще напоследок импичнут или сразу после дембеля посадят. Даже обвала на рынках не получилось, чтоб спекули закупились. Ну ладно, у нас и без сверхприбылей тумбочки под завязку. Мира им и не больших сроков, не серьёзнее, чем по хулиганке. :?
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 01:11

  change_pm написав:Ну, що фучі завтра -20%?

Чорний четвер на фонді завтра? Скільки мінус буде -20% -30% )))

зі. Хоча про що це я... Це все BULLISH!!!! )))

Нічого не буде в штатах «демократія» надають по шапці протестувальникам і по розвозять по карцерам. Це тільки в Україні можна парламенти штурмувати і США тільки підтримає це.
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 01:51

В 20:00 по Вашингтону в конгрессе продолжится electoral count. От Трампа теперь отвернутся даже самые преданые ему сенаторы. Позорный и бесславный дембель оранжевого орангутанга. :?
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 09:48

Re: Идеи для торговли на рынках США

  Ukrainian написав:Нічого не буде в штатах «демократія» надають по шапці протестувальникам і по розвозять по карцерам.

Шо там, уже всех отвезли в Сейлорскую тишину?
Mind the gap.
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vitaliy_berdinskikh
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