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Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: Сер 06 січ, 2021 23:28
Трамп сказал всем спасибо, гоу хоум.
Занавес.
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Libo
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Додано: Сер 06 січ, 2021 23:47
Libo написав:
Трамп сказал всем спасибо, гоу хоум.
Занавес.
Че, оккюпай вайтхаус и сивил вор ту не будет? Чейндж пм расстроится сейчас.
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airmax78
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Додано: Чет 07 січ, 2021 00:40
airmax78 написав: Libo написав:
Трамп сказал всем спасибо, гоу хоум.
Занавес.
Че, оккюпай вайтхаус и сивил вор ту не будет? Чейндж пм расстроится сейчас.
Айфоны и теслы умеют делать, а майданы нет. Трампа еще напоследок импичнут или сразу после дембеля посадят. Даже обвала на рынках не получилось, чтоб спекули закупились. Ну ладно, у нас и без сверхприбылей тумбочки под завязку. Мира им и не больших сроков, не серьёзнее, чем по хулиганке.
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Libo
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Додано: Чет 07 січ, 2021 01:11
change_pm написав:
Ну, що фучі завтра -20%?
Чорний четвер на фонді завтра? Скільки мінус буде -20% -30% )))
зі. Хоча про що це я... Це все BULLISH!!!! )))
Нічого не буде в штатах «демократія» надають по шапці протестувальникам і по розвозять по карцерам. Це тільки в Україні можна парламенти штурмувати і США тільки підтримає це.
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Ukrainian
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Додано: Чет 07 січ, 2021 01:51
В 20:00 по Вашингтону в конгрессе продолжится electoral count. От Трампа теперь отвернутся даже самые преданые ему сенаторы. Позорный и бесславный дембель оранжевого орангутанга.
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Libo
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Додано: Чет 07 січ, 2021 09:48
Ukrainian написав:
Нічого не буде в штатах «демократія» надають по шапці протестувальникам і по розвозять по карцерам.
Шо там, уже всех отвезли в Сейлорскую тишину?
Mind the gap.
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Додано: Чет 07 січ, 2021 17:03
Альо, пираньи, понадкусювали чи пробухали?
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Libo
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Додано: Чет 07 січ, 2021 17:43
Elon Musk became the richest person in the world on Thursday, surpassing Amazon founder Jeff Bezos with a net worth of more than $185 billion as shares of his company Tesla, Inc. continue to climb
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