Трамп сказал всем спасибо, гоу хоум.
Занавес.
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: Сер 06 січ, 2021 23:47
Додано: Чет 07 січ, 2021 00:40
Айфоны и теслы умеют делать, а майданы нет. Трампа еще напоследок импичнут или сразу после дембеля посадят. Даже обвала на рынках не получилось, чтоб спекули закупились. Ну ладно, у нас и без сверхприбылей тумбочки под завязку. Мира им и не больших сроков, не серьёзнее, чем по хулиганке.
Додано: Чет 07 січ, 2021 01:11
Нічого не буде в штатах «демократія» надають по шапці протестувальникам і по розвозять по карцерам. Це тільки в Україні можна парламенти штурмувати і США тільки підтримає це.
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Додано: Чет 07 січ, 2021 01:51
В 20:00 по Вашингтону в конгрессе продолжится electoral count. От Трампа теперь отвернутся даже самые преданые ему сенаторы. Позорный и бесславный дембель оранжевого орангутанга.
Додано: Чет 07 січ, 2021 09:48
Re: Идеи для торговли на рынках США
Шо там, уже всех отвезли в Сейлорскую тишину?
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Чет 07 січ, 2021 17:43
Elon Musk became the richest person in the world on Thursday, surpassing Amazon founder Jeff Bezos with a net worth of more than $185 billion as shares of his company Tesla, Inc. continue to climb
Додано: Чет 07 січ, 2021 19:51
Мы как-то незаметно проехали отметку DOW в 31 тыщу. Даже не обмыли это событие. Правда, Трамп нам обещал 40 тыщ еще при своей каденции. Может еще успеем?
Додано: Чет 07 січ, 2021 19:58
В очередной раз зафиксировал APA - +25% за полтора месяца и GLOG - +30% за 2 недели.
За наводку на GLOG Вам огромное спасибо - сильно недооцененный инструмент с зашкаливающей волатильностью это просто супер - суммарно +130% за 4 месяца
30-35% в BAC/C набежавшие с сентября тоже собираюсь фиксировать на этой неделе, пока выставил 34/69, еще не вечер - все шансы есть.
Пытался закрыть TLRY в +55%, но похоже пожадничал - выставил ордер на 13, но сегодня уже без шансов, наверно буду ждать их слияния с APHA и 15+.
Какие будут идеи относительно правильной стратегии реагирования на предстоящее слияние TLRY+APHA? - продолжать сидеть в TLRY? перекидываться в APHA? 50/50? скальпировать пики?
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