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Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: Чет 07 січ, 2021 20:35
candle645 написав:
Пытался закрыть TLRY в +55%, но похоже пожадничал - выставил ордер на 13, но сегодня уже без шансов, наверно буду ждать их слияния с APHA и 15+.
Какие будут идеи относительно правильной стратегии реагирования на предстоящее слияние TLRY+APHA? - продолжать сидеть в TLRY? перекидываться в APHA? 50/50? скальпировать пики?
А что ты выиграешь от шараханий? Говорят, после слияния получится promising buy, но возможна и временная просадка.
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Libo
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Додано: Чет 07 січ, 2021 21:22
Оранжевого орангутанга хотят перед дембелем либо отстранить, либо вообще импичнуть сраной метлой. Calls grow in Congress for Trump to be removed by impeachment or the 25th Amendmenthttps://edition.cnn.com/2021/01/07/poli ... index.html
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Додано: П'ят 08 січ, 2021 00:20
Это безумие какое-то. Компания, выросшая га 1200% за последние 12 месяцев продолжает расти по 8% в день. Капец.
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airmax78
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Додано: П'ят 08 січ, 2021 00:22
Трамп таки натвитит на посадку. Я хоть и прогнозировал это робко за месяц до выборов, но не думал что у него крышу окончательно сорвет.
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airmax78
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